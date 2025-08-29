Scuola presa di mira durante le vacanze estive: furto e vandalismi nell’edificio

Furto e atti vandalici nella scuola di Latisana.

Approfittando delle vacanze estive, ignoti hanno preso di mira la scuola di via Verdi a Latisana che ha subito un furto e atti vandalici. A denunciare quanto accaduto è stato stamattina il vicario del dirigente scolastico, alla locale stazione dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, tra il 4 luglio e il 25 agosto qualcuno è entrato nell’edificio, danneggiando e imbrattando il controsoffitto e sottraendo materiale informatico e videofotografico per un valore stimato di circa 2.000 euro. Non sono stati riscontrati segni evidenti di effrazione. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire le modalità del furto mentre la scuola sta valutando il danno complessivo.