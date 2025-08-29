Motociclista cade in galleria, trasportata in ospedale

L’incidente in moto a Lusevera.

Un incidente in moto si è verificato nel pomeriggio di oggi 29 agosto, alle 16.50, sulla SR 646 all’interno di una galleria nei pressi della sorgente del fiume Torre, nel comune di Lusevera. Una motociclista olandese, facente parte di un gruppo di tre, per cause ancora in corso di accertamento, è rovinata al suolo riportando contusioni in varie parti del corpo. La donna, classe 1976, è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti.

Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gemona del Friuli, il personale sanitario del SORES, i carabinieri e FVG Strade, che hanno provveduto alla bonifica della sede stradale.