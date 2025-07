Disabilità, a Latisana il primo Centro di supporto per orientarsi tra i servizi

Inaugurato il Centro informativo disabilità a Latisana.

Non un semplice sportello informativo, ma un vero e proprio punto di riferimento per chi vive una condizione di disabilità o non autosufficienza: è stato inaugurato oggi a Latisana, nella sala polifunzionale di via Goldoni, il Centro di riferimento informativo disabilità, il primo di cinque previsti in tutto il Friuli Venezia Giulia grazie a un progetto promosso dall’associazione Idea odv, attiva da oltre 25 anni nella Bassa Friulana, con il sostegno della Regione.

“Il Consiglio regionale vuole essere presente, sostenendo chi è più fragile e vive situazioni di difficoltà”, ha dichiarato Mauro Bordin, presidente dell’Assemblea legislativa regionale, durante la cerimonia d’inaugurazione. “L’impegno delle istituzioni deve andare di pari passo con la sinergia tra diversi soggetti, per ottenere risultati concreti”.

Il centro nasce proprio per rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di orientarsi tra le tante opportunità e servizi disponibili, spesso difficili da comprendere. “Il mondo della disabilità è complesso – ha aggiunto Bordin – ed è fondamentale che ci siano strutture sul territorio che forniscano informazioni chiare e supporto concreto”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche i consiglieri regionali Maddalena Spagnolo (Lega), Carlo Grilli e Moreno Lirutti (Fp), con quest’ultimo che ha sottolineato il ruolo chiave degli sportelli nel facilitare l’accesso ai progetti di vita indipendente per disabili e familiari. “Un iter spesso complicato – ha spiegato – ma questi centri rappresentano un aiuto prezioso”.

Stefano Baldini, presidente dell’associazione Idea, e Sergio Raimondo, presidente della Consulta disabili di Pordenone, hanno illustrato come il centro offrirà assistenza attraverso assistenti sociali, mantenendo un collegamento diretto con l’azienda sanitaria e il Terzo settore per garantire un supporto efficace e integrato.

Tra i presenti anche i rappresentanti dei 12 Comuni dell’Ambito socio-sanitario Riviera Bassa Friulana, con il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, e il presidente della Consulta regionale disabili, Mario Brancati, che ha annunciato l’assegnazione alla Regione Fvg del Premio Solidarietà 2025, riconoscimento annuale dedicato a chi si distingue nel campo della disabilità. “L’attenzione verso le persone con disabilità è sempre maggiore – ha ricordato Brancati – e con gli ultimi fondi stanziati continuiamo a lavorare insieme per costruire un mondo più inclusivo“.