Incidente a Latisana.

Brutto incidente a Latisana nella mattinata di oggi, mercoledì 14 giugno, sulla statale 354 in Via Lignano Nord, di fronte al locale “La Saporita 2”. Per cause ancora in corso di accertamento (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Latisana, sul posto anche la polizia locale) attorno alle 7.30 due auto e un furgone sono entrati in collisione tra loro, e una vettura è finita nel fosso a bordo strada.

La persona all’interno della vettura finita nel fossato è rimasta incastrata. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza Als (Advanced Life Support, ovvero mezzo di soccorso con infermiere a bordo) proveniente da Latisana e una seconda ambulanza proveniente sempre dal Latisana, e l’elisoccorso.

Attivati, per quanto di competenza, anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona incastrata, un uomo, che è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile cosciente. Sono state prese in carico anche altre due persone che viaggiavano nelle altre due automobili, trasportate all’ospedale di Latisana con le ambulanza in codice verde.