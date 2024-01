E’ morto l’uomo investito a Latisana.

Non ce l’ha fatta, purtroppo, l’uomo che stamattina è stato investito da un’auto a Latisana, sulla statale, mentre era in bici. Le ferite conseguenza dell’impatto sono state troppo gravi e Giorgio Munaretto, 87enne del posto, è spirato poco prima dell’arrivo in pronto soccorso.

L’incidente sulla SS 14 in località Crosere, indicativamente all’altezza del parcheggio del supermercato DPiù. Per cause in corso di accertamento, l’uomo stava pedalando quando è stato colpito da un’auto che viaggiava in direzione di Trieste. Sul posto erano arrivati i sanitari del 118 con l’ambulanza che avevano preso in carico l’anziano per il trasporto all’ospedale di Latisana, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.