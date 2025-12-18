“Per le vie del Natale”, a Latisana i bambini della primaria portano gli auguri ai cittadini

Protagonisti gli alunni della scuola primaria De Amicis di Latisana.

Una mattinata piena di gioia ed emozioni quella di giovedì 18 dicembre lungo le vie di Latisana, che ha riscaldato il cuore dei cittadini. Artefici dell’iniziativa “Per le vie del Natale” sono stati infatti gli alunni delle classi del tempo pieno della scuola primaria “E. De Amicis” di Latisana che, partendo dalla scuola alle 9.45, hanno portato non solo gli auguri, ma anche delle frasi riportate sui bigliettini che hanno toccato nel profondo i cuori dei presenti.

Il gruppo di alunni si è recato in un primo momento all’Oratorio “M. Gaspari”, per poi dirigersi in Piazza Duomo, al Parco Gaspari, ed infine nella centralissima Piazza Indipendenza, ovviamente accompagnati dagli insegnanti che hanno organizzato e sostenuto con orgoglio questa iniziativa, giunta al secondo anno.

Scelta fermamente voluta quella di lasciare libero spazio d’espressione ai bambini, di farli camminare tra le vie del paese, di farli interagire con la comunità, scegliendo questa alternativa al Teatro Odeon, indubbiamente molto ‘sfruttato’ dalla scuola, ma che in questo preciso contesto avrebbe creato qualche inibizione agli alunni. La comunità ha accolto con grande entusiasmo e immensa gioia questo “calore”, questa purezza che solo i più piccoli sono in grado di trasmettere.