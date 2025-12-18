Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 19 dicembre

18 Dicembre 2025

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli.

Cielo grigio nella giornata di venerdì 19 dicembre per il Friuli Venezia Giulia: il meteo della nostra regione, infatti, è condizionato dalla presenza di aria umida nei bassi strati. Secondo le previsioni, cielo prevalentemente coperto lungo la costa e nelle zone orientali della regione, con possibili pioviggini isolate.

Sui monti il tempo sarà variabile, con maggiori schiarite previste sulla fascia alpina e in Carnia. Durante la notte e nelle ore più fredde sulla pianura si potranno formare foschie e nebbia. Le temperature minime in pianura si attesteranno tra 4 e 7°C, con massime tra 11 e 13°C. Sulla costa i valori oscilleranno tra 8 e 11°C per le minime e tra 11 e 13°C per le massime, mentre sulle montagne a 1000 metri la minima sarà di 4°C e a 2000 metri intorno a 1°C.

TEMI:
