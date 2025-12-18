Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 19 dicembre

Il meteo in Friuli.

Cielo grigio nella giornata di venerdì 19 dicembre per il Friuli Venezia Giulia: il meteo della nostra regione, infatti, è condizionato dalla presenza di aria umida nei bassi strati. Secondo le previsioni, cielo prevalentemente coperto lungo la costa e nelle zone orientali della regione, con possibili pioviggini isolate.

Sui monti il tempo sarà variabile, con maggiori schiarite previste sulla fascia alpina e in Carnia. Durante la notte e nelle ore più fredde sulla pianura si potranno formare foschie e nebbia. Le temperature minime in pianura si attesteranno tra 4 e 7°C, con massime tra 11 e 13°C. Sulla costa i valori oscilleranno tra 8 e 11°C per le minime e tra 11 e 13°C per le massime, mentre sulle montagne a 1000 metri la minima sarà di 4°C e a 2000 metri intorno a 1°C.