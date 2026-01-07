Latisana cresce: servizi, investimenti e qualità della vita al centro della strategia comunale

Latisana cresce e consolida la propria attrattività. A confermarlo è il sindaco Lanfranco Sette, che parla di una “prospettiva concreta di consolidamento del numero dei residenti, che sta già crescendo, superando la soglia dei 13.000 abitanti e quella dei 12.000 iscritti alle liste elettorali”.



Uno dei punti di forza del Comune è rappresentato dall’attenzione a istruzione e famiglie. “Latisana è un luogo adatto e molto apprezzato dalle famiglie. Dispone di un sistema scolastico efficiente a tutti i livelli, ben distribuito sul territorio, comprese le scuole superiori, che stanno ottenendo riscontri formidabili, con iscrizioni in aumento esponenziale e l’attivazione di nuovi indirizzi in ambito umanistico”.



Un modello scolastico che si traduce in un supporto concreto per il contesto sociale: “Il sistema scuola rappresenta un sostegno reale per le famiglie che vivono a Latisana e nel suo entroterra, organizzato in modo efficace anche per chi lavora stagionalmente a Lignano o Bibione. Il tema trova risposta anche grazie a strutture sportive in forte crescita e in fase di ammodernamento”.

Proprio lo sport è un altro ambito su cui l’amministrazione sta investendo con decisione. “Stiamo per costruire un nuovo centro tennistico con quattro campi da tennis; la piscina funziona molto bene, con centinaia di iscritti; i campi da calcio ospitano un’associazione locale con oltre 300 ragazzi”. Un dinamismo che si riflette anche nel mondo dell’associazionismo: “Il forte movimento associativo risponde alle aspirazioni di chi si dedica al volontariato, alle passioni artistiche e alla vita culturale. L’Università della Terza Età coinvolge persone di età diverse in un’attività davvero partecipata, con circa 700 iscritti e contatti su tutto il territorio della Bassa friulana”.



Anche la sanità si conferma un pilastro dell’offerta locale. “L’ospedale di Latisana è organizzato molto bene ed è oggetto di importanti investimenti, insieme alla Casa della Comunità, ai servizi per le malattie croniche e alle degenze medio-brevi”. In programma anche nuovi interventi sul fronte dell’assistenza agli anziani: “È prevista una nuova RSA e l’ammodernamento dei servizi per la vita adulta, con il potenziamento della Casa di Riposo attraverso un investimento superiore ai 7 milioni di euro. Il progetto, che sta finalmente decollando, porterà a circa 80 posti complessivi, diventando un riferimento per gli anziani e per le famiglie”.

Ampia anche l’offerta di servizi culturali e di mobilità. “Le prime visioni al cinema incontrano il favore del pubblico, con sale costantemente piene, e la stagione teatrale propone nomi di caratura internazionale: il tessuto sociale e culturale è quindi molto attivo e le opportunità continuano a crescere”. Sul fronte dei trasporti, “la stazione ferroviaria, situata in pieno centro, garantisce eccellenti collegamenti: si può raggiungere Roma o Napoli con treni diretti, mentre una navetta consente di arrivare all’aeroporto di Ronchi in 30 minuti”.



Tutti questi interventi rientrano in una strategia complessiva. “È stata migliorata in modo significativo la gestione ambientale, con un investimento di un milione di euro per il nuovo centro di raccolta, la pulizia del territorio e la gestione della nettezza urbana. La struttura è stata inaugurata a fine 2025, e i benefici saranno già tangibili dal 2026”. Non manca l’attenzione al grande tema del fiume Tagliamento: “Si è instaurato un nuovo rapporto di grande sinergia all’interno della comunità, con il coinvolgimento del comitato dei concittadini e di tutto il territorio. La sicurezza idrogeologica resta quindi una priorità condivisa con i Comuni limitrofi”.

In parallelo è stato avviato un importante percorso di rinnovo del decoro urbano, un piano strade articolato, ripavimentazioni e nuovi interventi per circa 350.000 euro che interesseranno anche frazioni e periferie. Il principio guida resta quello dell’equità territoriale: il collegamento tra centro e frazioni è considerato fondamentale”.



Lo sguardo è già rivolto al futuro. “Nel 2026 l’amministrazione lavorerà al nuovo piano urbanistico, con la ridefinizione della struttura della città, una viabilità potenziata e un ulteriore ammodernamento, per consolidare Latisana come realtà sempre più apprezzata”.



Un insieme di interventi che, conclude il sindaco, “è frutto di un’attività quotidiana costante e mira a rispondere alle esigenze del presente, costruendo una visione di futuro a medio-lungo termine capace di garantire qualità della vita, sicurezza e sviluppo per Latisana”.