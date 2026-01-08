Investito dal corriere nell’azienda di Basiliano, operaio in ospedale

L’incidente ieri alla Döhler Nutrafood di Basiliano.

Un operaio di 60 anni è stato investito da un furgone delle spedizioni durante una manovra di retromarcia all’interno dell’area aziendale. E’ successo ieri, mercoledì 7 gennaio alla Döhler Nutrafood srl, azienda specializzata nel settore alimentare con sede a Basiliano.

Il conducente del mezzo non si sarebbe accorto della presenza dell’uomo. Immediato l’intervento dei soccorsi: l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Udine. Fortunatamente, i traumi riportati sono stati giudicati non gravi dal personale medico.