Lutto a Latisana per la morte di Luciano Mauro, colpito da una leucemia fulminante

Luciano Mauro è scomparso a 74 anni.

Una vita dedicata alla sua comunità, alla quale ha prestato servizio con diligenza e professionalità per moltissimi anni, divenendo colonna portante dei servizi Tecnologici presso il comune di Latisana. Luciano Mauro, da tutti conosciuto come “Ciano”, 74 anni, era un pilastro, un solido punto di riferimento per gran parte dei cittadini, che negli anni hanno potuto apprezzarne non solo l’aspetto lavorativo, ma anche e soprattutto il lato umano.

Mai una parola di troppo, risoluto, ma anche empatico e sempre pronto a dare conforto. Un grande lavoratore, che al contempo amava la compagnia degli amici di sempre. Quella verve scherzosa e quella schiettezza che non lo avevano mai abbandonato, così come la grande sensibilità. La passione infinita per il suo orto, che coltivava con amore anche nei giorni in cui la malattia che lo aveva colpito gli toglieva tutte le forze, lui si recava là, nel suo piccolo Mondo nel quale sembravano scomparire tutti i problemi. In un contesto così raccolto come quello della borgata di Sabbionera, a Latisana, alla quale era profondamente legato, era motivo di orgoglio per ex colleghi, amici e parenti. Aveva partecipato con impegno alla manutenzione della Chiesa di Sabbionera e dei locali adiacenti adibiti ad attività ricreative, ed era devoto al santuario della ‘Madonna delle Grazie’ della borgata stessa.

Amava la sua famiglia, tanto da non essersi mai risparmiato nel dare amore e supporto ai suoi due figli. Tre anni fa fu diagnosticata all’uomo una rara forma di linfoma, che, nonostante le svariate cure, si trasformò in leucemia acuta, che in breve tempo è degenerata colpendo tutti gli organi. Con forza e dignità incredibili, ha attraversato la malattia a testa alta, non lasciando mai trapelare tutta la sofferenza che lo rendeva schiavo di quel dolore che lo avrebbe portato via con sé. Questa mattina infatti, poco dopo le 9 e 30 Luciano ha perso la sua battaglia.

“La comunità di Sabbionera perde una persona fattiva ed onnipresente, dal cuore grande e con valori eccellenti al prossimo“, ricorda Christian Minutello, uno degli storici amici. Lo stesso cordoglio che il “Gruppo della Foghera di Sabbionera Paludo” esprime con dolore e grande stima. L’uomo lascia la moglie Giuliana e i figli Alessio e Devis.