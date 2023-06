Una persona è stata trovata a terra senza sensi a Latisana.

Una persona è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi a Latisanotta di Latisana, lungo via Codroipo, trovata a terra senza sensi dai passanti.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno, transitato la telefonata la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente dalla Latisana, quello all’automedica proveniente da Latisana e l’elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata stabilizzata sul posto e quindi trasportata in volo all’ospedale di Cattinara, incosciente, in gravi condizioni. Non si sa ancora cosa sia accaduto. Sono stati attivati anche i carabinieri della Compagnia di Latisana.