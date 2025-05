Nuovo punto di bookcrossing a Latisana.

Un tempo pesava carri carichi di grano, oggi distribuisce cultura in libertà: è la storica pesa pubblica di Viale Stazione a Latisana, che dopo un attento restauro, torna a vivere sotto una nuova veste; da giovedì 29 maggio diventerà laPESAlibri, un nuovo punto bookcrossing cittadino accessibile tutti i giorni dalle 8 alle 19.

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, in particolare dal vicesindaco Ezio Simonin, Assessore al Turismo e Attività Produttive, e dall’Assessore alla Cultura Martina Cicuto, ed è parte di un ampio progetto di valorizzazione urbana e culturale. Il nuovo punto si inserisce nella rete di bookcrossing già attiva in città dal 2018 grazie alla Biblioteca Civica: altri scaffali si trovano alla stazione ferroviaria e in ospedale, alimentati da volontari del Servizio Civile e donazioni. Con la nuova installazione, Latisana amplia il proprio impegno nella promozione della lettura.

Il recupero della pesa pubblica.

“Questo recupero è parte di un progetto più ampio dell’Amministrazione comunale per creare un Viale della Cultura lungo Viale Stazione – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Martina Cicuto – un percorso ideale e reale che collega il teatro Odeon (oggi tornato a essere anche cinema), la futura biblioteca comunale presso il lascito Samueli, i punti bookcrossing e la scuola primaria del capoluogo. Il nostro obiettivo è mettere in rete i presidi culturali esistenti e valorizzare le tre piazze del centro storico, restituendo centralità alla cultura nel cuore della città”.

La pesa pubblica, inaugurata il 3 novembre 1927 assieme al mercato dei grani e alla pescheria coperta, era dotata di una bilancia da oltre 120 quintali fornita dalla ditta Schiavi di Udine. Il piccolo chiosco in ferro che ospitava il pesatore è oggi stato restaurato con cura per accogliere scaffali pieni di libri. “Inoltre – ha concluso Simonin -, il nuovo Ufficio IAT della Pro Loco è stato recentemente trasferito negli spazi della ex stazione ippica, collocato nei locali della pianificazione del distretto del commercio per rafforzare la sinergia tra cultura, accoglienza turistica e attività produttive“.

L’inaugurazione sarà arricchita dalla presentazione del libro “Storiis de Basse” di Gina Marpillero, con Fabiano Zaina e la conduzione di Diego Navarria, in collaborazione con l’associazione culturale Nesos. Un momento tra poesia e memoria, tra lingua friulana e riflessione sul territorio, perfettamente in linea con lo spirito del Maggio dei Libri.