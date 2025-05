Il furto in una casa di Codroipo.

Ladri ancora a segno nel Medio Friuli: questa volta, a farne le spese è stato un uomo di 43 anni residente a Codroipo che ha denunciato ai carabinieri un furto in casa. I malviventi hanno agito tra le 9 e le 18 del 24 maggio. Dopo aver forzato una finestra, sono entrati nell’abitazione e hanno messo tutto a soqquadro fino a trovare ciò che cercavano: gioielli in oro e denaro, per un colpo che è fruttato circa 6mila euro, in parte coperti da assicurazione.