A Udine 1,8 milioni di euro dalle multe. Crollano le sanzioni per eccesso di velocità

Netta diminuzione delle multe per eccesso di velocità: i dati.

Come ogni anno, il Ministero dell’Interno pubblica i dati sulle violazioni del codice della strada, con particolare attenzione ai proventi dalle multe per eccesso di velocità. Nel 2024, in tutti i capoluoghi del Friuli Venezia Giulia si è registrata un netto crollo di sanzioni di questo tipo.

Minori controlli o maggior rispetto da parte degli automobilisti? Comunque sia, i dati parlano chiaro: se a Gorizia e a Trieste le entrate da superamento dei limiti nel 2024 sono praticamente dimezzate rispetto al 2023, a Udine il decremento è stato ancora maggiore.

Stando alle informazioni che il capoluogo friulano ha comunicato al Ministero, il totale di proventi dalle multe per violazioni del codice della strada l’anno scorso ammontavano a 1,796 milioni di euro (erano 2,5 nell’anno precedente); quelle relative agli eccessi di velocità sono passate dai quasi 230mila euro del 2023 a 38.600 euro del 2024.

Il trend è simili anche nelle altre città del Fvg: a parte Pordenone, che non ha ancora comunicato i dati, a Trieste si registra un lieve calo nei proventi generali (da 2,684 a 2,479 milioni di euro) e una diminuzione più marcata per quanto riguarda i superamenti dei limiti: i proventi sono infatti scesi da 547mila euro nel 2023 a 239.300 nel 2024. A Gorizia, invece, salgono gli incassi generali relativi a violazioni del codice della strada (da 398mila euro del 2023 a 499.500 del 2024), ma anche in questo caso, scendono quelli da eccessi di velocità: da 33.400 euro a 17.586 euro.