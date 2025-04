Caytlin Avdyli è Miss Latisana 2025.

Caytlin Avdyli, diciassette anni di Pordenone, studentessa di relazioni internazionali e marketing si è aggiudicata il titolo di “Miss Latisana”, valido per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia”. La giovane ha trionfato durante la serata di gala che si è svolta in Piazza Indipendenza a Latisana, nel contesto della tradizionale Festa di Primavera, evento organizzato dal Comune con la collaborazione della Pro Latisana e del Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia.

La serata ha visto premiate anche altre sei giovani bellezze, che hanno ottenuto titoli e riconoscimenti per le loro qualità: al secondo posto, Suary Calligaris di Trieste, ventenne e studentessa di Scienze Motorie, ha ricevuto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza. Il terzo posto è andato a Federica Zuliani di Campoformido, vent’anni e studentessa universitaria di Scienze Politiche, che ha ricevuto il titolo di Miss Framesi. Le altre finaliste, classificate dal quarto al sesto posto, sono: Zora Moschitz di Majano, Angelica Cirilli di Latisana e Jenny Borgobello di Gradisca d’Isonzo.

Caytlin, Suary e Federica hanno ora accesso ai prossimi appuntamenti regionali, culminanti nella finale di Miss Friuli Venezia Giulia che si terrà a Lignano Sabbiadoro, al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort, alla fine di agosto.

Lo spettacolo, condotto da Michele Cupitò e con la regia di Paola Rizzotti, ha visto la partecipazione di Eleonora Paron, che nel 2024 aveva vinto proprio a Latisana per poi conquistare il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia. Sul palco anche la cantante Nicole Vioto, vincitrice del titolo Miss Italia Talento 2024, che ha incantato il pubblico con brani come “La Sera dei Miracoli”, “Straordinario” e il suo inedito “Due Come Noi”. La colonna sonora dell’evento è stata curata dal DJ Roger.