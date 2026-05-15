Presentata la Timent Run, a Latisana torna la corsa tra sport, inclusione e Tagliamento

è il Tagliamento in friulano. E la Timent Run 10K – presentata ufficialmente ieri sera nella sala didattica dell’ex Stazione Ippica di Latisana – è la corsa che dal 2020 si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio bagnato da quello che è stato definito l’ultimo fiume selvaggio d’Europa.



Un ideale connubio tra sport e turismo che tante soddisfazioni ha regalato all’Athletic Club Apicilia, società organizzatrice della Timent Run 10K e motore di diverse iniziative legate all’atletica leggera nel territorio della Bassa Friulana.

Un nuovo percorso nel cuore di Latisana

La grande novità dell’edizione 2026 sarà il nuovo tracciato, pensato come un anello di 5 chilometri da ripetere due volte, con passaggio intermedio in Piazza Indipendenza, dove sarà collocato anche il traguardo. Il percorso si svilupperà interamente nel territorio comunale di Latisana, toccando anche la frazione di Latisanotta, con il corso del Tagliamento a fare da sfondo ideale alla gara.

Si annuncia un tracciato veloce, pianeggiante e completamente chiuso al traffico, caratteristiche che potranno favorire gli atleti in cerca del proprio record personale. La gara sarà anche l’occasione per individuare il successore di Ishmael Chelanga Kalale, vincitore dell’edizione 2025 e primo atleta non italiano a entrare nell’albo d’oro della corsa friulana.

Sport e promozione del territorio

Per il sindaco di Latisana Lanfranco Sette, la Timent Run 10K rappresenta molto più di una competizione sportiva. “È l’occasione per promuovere il nostro territorio e per rinsaldare i rapporti tra le diverse realtà attive nel Comune di Latisana”, ha commentato, ringraziando i volontari e gli sponsor che sostengono l’iniziativa.

Sullo stesso tema è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha sottolineato il valore del volontariato nella promozione del territorio. “Vogliamo che il nostro territorio sia sempre più conosciuto e apprezzato. La gente arriva, conosce il Friuli Venezia Giulia, ritorna a casa e ne parla bene. Sono loro i migliori ambasciatori del nostro territorio nel mondo”, ha affermato Bordin, indicando l’Athletic Club Apicilia come un esempio positivo di impegno e partecipazione.

Stefano Scaini testimonial della manifestazione

La Timent Run 10K 2026 avrà anche un testimonial d’eccezione: Stefano Scaini, ex azzurro dell’atletica, due volte campione mondiale juniores nella corsa in montagna nel 2001 e nel 2002 e bronzo agli Europei juniores di corsa campestre nel 2001. Una figura di riferimento dell’atletica friulana, chiamata a rappresentare uno degli appuntamenti più attesi della stagione regionale su strada.

Alla manifestazione parteciperà anche Silvia Furlani, runner friulana affetta da oltre 30 anni da sclerosi multipla, che continua a portare nelle gare di tutta Italia un messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia. La sua presenza conferma il legame speciale con la corsa di Latisana e rafforza il significato sociale dell’evento.

Debutta la Timentina Run 5K

L’edizione 2026 segnerà anche il debutto della Timentina Run 5K, una corsa non agonistica aperta a tutti, che partirà pochi minuti dopo la prova competitiva. L’obiettivo è trasformare la giornata in una festa dello sport accessibile anche a chi non cerca la prestazione, ma vuole vivere un momento di movimento, benessere e condivisione.

La nuova 5K amplia così il significato della manifestazione, rendendola un doppio appuntamento: da una parte la gara agonistica sui 10 chilometri, dall’altra un percorso più breve e inclusivo, pensato per famiglie, appassionati e cittadini.

L’orgoglio dell’Athletic Club Apicilia

“Latisana è di tutti e la Timent Run 10K è di tutti”, ha dichiarato Salvatore Vazzana, presidente dell’Athletic Club Apicilia, affiancato da Walter Cicuttin e Giuseppe Schiraldi, vertici della società al momento della sua fondazione nel 1992, e dai rappresentanti del Coni regionale, della Fidal regionale e dell’Aics.

Per Vazzana, la Timent Run 10K non è soltanto una giornata di sport, ma anche una grande occasione di promozione del territorio. “Timent Run 10K e Timentina Run 5K rappresentano un doppio evento davvero aperto a tutti, dagli atleti agonisti alle mamme di Latisanotta, in prima fila nell’organizzazione dell’evento. Di questo siamo molto orgogliosi”, ha aggiunto.

Iscrizioni aperte fino al 19 maggio

Le iscrizioni alla Timent Run 10K resteranno aperte fino al 19 maggio attraverso il portale Endu.net. Per la Timentina Run 5K, invece, sarà possibile aderire direttamente nel weekend dell’evento, in Piazza Indipendenza, sabato 23 e domenica 24 maggio, fino a poco prima della partenza.

La manifestazione è organizzata dall’Athletic Club Apicilia con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Latisana, con il sostegno di diverse aziende e realtà del territorio. Tra i main sponsor figurano Banca Prealpi SanBiagio, Idrospurghi Gianni Plaino e Sincero Società Cooperativa Agricola.

Proprio da Banca Prealpi SanBiagio è arrivato il sostegno all’impostazione inclusiva dell’edizione 2026. “Siamo orgogliosi di accompagnare la settima edizione di questa manifestazione, che quest’anno compie un ulteriore passo verso l’inclusività con il debutto della Timentina 5K”, ha dichiarato Luca De Luca, vicepresidente vicario dell’istituto. “Sostenere la Timent Run significa, per noi, investire non solo in una manifestazione di grande richiamo ma anche nella salute e nel futuro della comunità”.