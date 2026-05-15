Dossi in via Veneto, dopo le proteste si pensa ai cuscini berlinesi

Il punto del Comune sul quartiere di Cussignacco.

Dossi troppo impattanti e velocità da contenere senza penalizzare la mobilità quotidiana. È partita da via Veneto, e dalla richiesta di sostituire gli attuali rallentatori con i cosiddetti cuscini berlinesi, una delle questioni più sentite durante la visita dell’Amministrazione comunale a Cussignacco.



Il Comune di Udine ha infatti già inviato al Ministero dei Trasporti, lo scorso 3 aprile, la richiesta di autorizzazione per installare i nuovi dispositivi, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza lungo la strada senza creare disagi eccessivi a bus, mezzi di soccorso e mezzi a due ruote.



La tappa nel quartiere a sud della città rientra nel calendario di incontri nei quartieri promosso dal sindaco Alberto Felice De Toni e dalla Giunta comunale. Insieme al primo cittadino erano presenti l’assessora ai quartieri Rosi Toffano, il vicesindaco Alessandro Venanzi e gli assessori Facchini, Giacomello, Meloni e Pirone. L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi con residenti, associazioni e realtà locali e per fare il punto sulle opere in corso e sugli interventi programmati.



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Via Veneto, un milione di euro per la riqualificazione

Tra i lavori principali già realizzati figura il rifacimento dell’asse stradale di via Veneto, un intervento da circa un milione di euro reso necessario anche dai cedimenti della carreggiata e dei marciapiedi, legati alla presenza del canale interrato in cui scorre la roggia di Palma.



L’opera ha portato alla sistemazione dell’asse viario e alla realizzazione di nuovi marciapiedi in via Veneto e via Molini, migliorando sicurezza, percorribilità e qualità dello spazio pubblico. Proprio su via Veneto, dopo l’ascolto dei cittadini, il Comune ha deciso di chiedere al Ministero l’autorizzazione per sostituire i dossi attuali con i cuscini berlinesi. Il Ministero dovrebbe esprimersi entro 90 giorni.

Le segnalazioni dei cittadini

Durante l’incontro sono state raccolte anche diverse segnalazioni dal territorio. Tra queste, la situazione di uno stabile in via Pirona, dove si trova un esercizio commerciale in disuso, la richiesta di maggiori panchine nel parco Robin Hood, il tema dell’illuminazione in via Mulinaris e alcune aree da riqualificare nei pressi di via Feltre.



L’Amministrazione ha ribadito l’intenzione di proseguire con il lavoro di ascolto diretto dei quartieri, per individuare priorità e criticità insieme ai residenti.

Nuove luci e accessi per il campo Comuzzi

Tra gli interventi illustrati c’è anche quello relativo al campo da calcio Comuzzi. Il progetto prevede l’installazione di nuove torri faro, per consentire un utilizzo più efficiente dell’impianto anche nelle ore serali, e la realizzazione di nuovi percorsi di accesso in sicurezza, con illuminazione dedicata.



Si tratta di un investimento pensato per migliorare la fruibilità di una struttura molto utilizzata dalle società sportive e dalle realtà del quartiere, rafforzando il ruolo dello sport come presidio sociale e comunitario.

Una nuova ciclabile da piazzale D’Annunzio a Cussignacco

Spazio anche alla mobilità sostenibile. È in fase di progettazione la nuova pista ciclabile tra piazzale D’Annunzio e Cussignacco, pensata per migliorare i collegamenti tra il quartiere e il resto della città.



Il nuovo tracciato rientra nel più ampio lavoro dell’Amministrazione sulla mobilità urbana, con l’obiettivo di rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani di pedoni e ciclisti e rafforzare il collegamento tra centro e quartieri.

Asfaltature e manutenzioni stradali

Grande attenzione è stata dedicata anche alla manutenzione delle strade. Nel 2023 sono già state realizzate asfaltature in via Carinzia, via Stiria, su una delle due corsie di via De Gasperi e su parte di via Selvuzzis.



Il Comune sta lavorando anche a un piano più ampio di asfaltature, compatibilmente con le risorse disponibili. Tra le priorità individuate per Cussignacco ci sono piazzale Agricoltura, via Schumann, via De Gasperi, via Adria, via Verona, via Baldasseria Bassa, via Valdagno, via Lea d’Orlandi, via Spezzotti e via Paparotti.

Barriere architettoniche, Cussignacco inserita nel PEBA 3

Il quartiere è inoltre inserito nel PEBA 3, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Le criticità sono già state mappate e nei prossimi anni saranno realizzati interventi per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e dei percorsi pedonali.



L’obiettivo è rendere Cussignacco sempre più accessibile, sicura e inclusiva, con interventi progressivi a favore di residenti, famiglie, anziani e persone con disabilità.

De Toni: “Cussignacco è una comunità con una forte identità”

“Le visite nei quartieri rappresentano per noi un momento fondamentale di ascolto e di confronto diretto con i cittadini e con le realtà del territorio”, ha commentato il sindaco Alberto Felice De Toni. “Anche a Cussignacco abbiamo voluto fare il punto sugli interventi che stanno interessando il quartiere, dalla riqualificazione di via Veneto alla progettazione della nuova ciclabile, dagli investimenti sugli impianti sportivi alle asfaltature, fino al sostegno al commercio di prossimità”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “In questi anni stiamo lavorando quartiere per quartiere per migliorare la qualità degli spazi pubblici, rafforzare i servizi, aumentare la sicurezza e accompagnare ogni intervento con un dialogo costante con i residenti. Cussignacco è una comunità con una forte identità, e il nostro obiettivo è continuare a investire sulla sua vivibilità e sulle sue prospettive di crescita”.