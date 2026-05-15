Grandinata a Gorizia e nell’Isontino: decine gli interventi dei vigili del fuoco

Forte ondata di maltempo nella serata: le zone più colpite sono Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Gorizia.

Una violenta ondata di maltempo, accompagnata da pioggia intensa e grandine, ha colpito nella serata di ieri l’area del goriziano, provocando numerosi disagi e una raffica di richieste di soccorso alla sala operativa del comando isontino dei Vigili del Fuoco.

Tra le 20 e le 21.45 sono stati già 10 gli interventi riconducibili al maltempo portati a termine dalle squadre, mentre alla stessa ora risultavano ancora 60 richieste di soccorso in attesa di essere evase. Una situazione che ha richiesto un potenziamento immediato del dispositivo operativo sul territorio.

Per far fronte all’elevato numero di chiamate, sono state richiamate in servizio straordinario 8 unità operative. È stato inoltre richiesto il supporto del comando dei Vigili del Fuoco di Trieste, che ha inviato una squadra in aiuto ai colleghi isontini.

Allagamenti a Monfalcone, Ronchi e Gorizia

La quasi totalità delle richieste di intervento riguarda allagamenti causati dalle forti precipitazioni. Le aree maggiormente colpite risultano essere Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Gorizia, dove il maltempo ha creato criticità in diverse zone.