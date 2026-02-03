Scuola aperta allo Ial di Latisana: tra accoglienza turistica e mixology

La presentazione del nuovo percorso per addetto ai servizi di accoglienza e promozione turistica.

Strumenti innovativi per la realizzazione di cocktail scenografici, capaci di coinvolgere la vista e l’olfatto, saranno tra i protagonisti della giornata di Scuola Aperta in programma mercoledì 4 febbraio dalle 14 alle 18 nella sede di Latisana di Ial Fvg in via Tisanella, aperta a studenti e famiglie interessati ai percorsi nell’ambito dell’accoglienza e della promozione turistica.

L’iniziativa è dedicata in particolare al percorso triennale di Addetto ai servizi di accoglienza e promozione turistica, inserito nella filiera tecnologico-professionale prevista dalla riforma Valditara. Un percorso completo che punta a rispondere in modo concreto alle esigenze del settore turistico e dell’ospitalità, accompagnando gli studenti fino alla qualifica professionale triennale, o al diploma (dopo un ulteriore anno), e offrendo poi altre opportunità: conseguimento della maturità o proseguimento negli ITS.

Durante la Scuola Aperta sarà possibile visitare i laboratori e assistere alle attività svolte dagli studenti, che si cimenteranno nella preparazione di buffet curati e invitanti, nella gestione del flusso dei visitatori e nell’organizzazione dell’accoglienza. Ampio spazio sarà dedicato anche alla sperimentazione di strumenti di mixology contemporanea, utilizzati per creare cocktail ad alto impatto visivo e sensoriale.

L’impiego di queste tecniche consente agli studenti di comprendere come l’esperienza del cliente inizi dalla vista e prosegua con l’olfatto, valorizzando le componenti aromatiche del drink prima ancora dell’assaggio. Un approccio che integra creatività, competenze tecniche e attenzione al dettaglio, sempre più centrali nelle professioni legate al turismo e alla ristorazione. L’obiettivo del percorso è formare professionisti capaci di promuovere il territorio, guidare i turisti nelle loro scelte e offrire un’accoglienza impeccabile in strutture ricettive.