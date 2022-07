Due posti di lavoro come segretaria nella Carnia.

L’annuncio arriva dalla Comunità di montagna della Carnia, una buona notizia per chi nella zona cerca lavoro: sono disponibili due per segretarie. Per questo è stata indetta una selezione pubblica. I due posti di lavoro sono a tempo pieno e determinato. Una persona verrà inserita presso il proprio ufficio segreteria, nella sede di Tolmezzo, fino all’11 agosto 2023. Un’altra, andrà nell’ufficio segreteria della Comunità di montagna del Gemonese, fino al 31 dicembre 2022.

In cosa consistono i due lavori.

Le attività che le due figure andranno a svolgere sono quelle specifiche di un Ufficio Segreteria e protocollo di una pubblica Amministrazione: la cura delle relazioni con gli utenti, sia attraverso attività di front office che di gestione del centralino; le attività amministrative pertinenti all’ufficio, come la gestione del protocollo informatizzato e la predisposizione di atti, quali deliberazioni e determinazioni, a supporto dell’attività istituzionale e degli altri uffici; la spedizione e gestione della corrispondenza.

Il bando è stato pensato appositamente per avvicinare alla Pubblica Amministrazione chi vorrebbe inserirsi in questo ambito, ma non ha ancora avuto esperienza nel pubblico impiego: attraverso questa forma contrattuale, infatti, il dipendente può acquisire competenze estremamente professionalizzanti e formative. Anche per chi non ha mai avuto esperienza nel pubblico impiego, quindi, questo tipo di selezione può essere un’interessante occasione per mettersi alla prova.

Chi si può candidare e come farlo.

Possono presentare la propria candidatura i cittadini e cittadine italiani maggiorenni, che siano in possesso di diploma quinquennale e dei necessari requisiti di legge. La domanda di ammissione alla selezione va compilata e inviata, allegando anche il proprio curriculum vitae, entro il 12 agosto 2022 alle ore 12.00 tramite la piattaforma digitale dedicata sul sito istituzionale della Comunità di montagna della Carnia (www.carnia.comunitafvg.it), alla Sezione Concorsi e Selezioni. Non sono consentite altre modalità per l’invio delle domande di partecipazione alla selezione. Chi compila la domanda può accedere al sistema tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Possibile preselezione e come si svolgeranno le prove.

Se il numero di candidati iscritti al bando sarà superiore a 20, potrà essere istituita una preselezione, che consisterà in una prova scritta sulle stesse materie d’esame previste per la prova orale. L’esame, invece, consisterà in una prova orale sulle materie riportate nel bando di selezione e si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. Nel corso della prova verrà esaminata anche la conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e dei principali strumenti web.

La prova d’esame si terrà il 26 agosto 2022 alle 9.00. In caso di preselezione, lo svolgimento della prova preselettiva si terrà il 25 agosto 2022 alle 10.00. Tutte le prove avranno luogo presso la Sede della Comunità di montagna della Carnia a Tolmezzo. Il testo completo dell’Avviso è scaricabile dal sito https://www.carnia.comunitafvg.it, alla sezione Concorsi e Selezioni. Per informazioni telefonare al numero 0433 487711 o inviare un’e-mail all’indirizzo personale@carnia.comunitafvg.it.