Il concorso per due posti a tempo indeterminato a Resia e Venzone.

Due posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il profilo di istruttore direttivo tecnico, da destinarsi alle aree tecniche dei Comuni di Resia e Venzone. È quanto offre la Comunità di montagna della Carnia con il bando che è stato appena pubblicato e scadrà alle ore 13 del 19 maggio, temine entro il quale, quindi, è necessario presentare la domanda di ammissione accedendo al sito istituzionale della Comunità di Montagna della Carnia (www.carnia.comunitafvg.it) – Sezione Concorsi e Selezioni nella homepage del sito-web.

La selezione avverrà per esami scritti e orali e, qualora i candidati siano superiori a 50, è prevista una preselezione. L’inquadramento contrattuale è nella categoria D, con inquadramento economico D1 del Comparto unico regionale non dirigenti. Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, è necessario essere in possesso del diploma di laurea vecchio o nuovo ordinamento con riferimento a una pluralità di corsi di laurea che hanno a che fare con architettura, ingegneria, civile, edile, gestionale, pianificazione territoriale, urbanistica, storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali. Il dettaglio delle classi di laurea è disponibile sul bando.

Tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento del concorso e i suoi risultati saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Comunità di Montagna della Carnia e nella sua sede di Tolmezzo si terranno le fasi selettive. Se vi sarà la prova di preselezione, essa è prevista per il 7 giugno alle ore 9. Seguirà la prova scritto teorico-pratica il 14 giugno dalle 9 e la prova orale il 14 giugno sempre dalle 9.

Per quanto riguarda la tipologia di lavoro che i vincitori del concorso saranno chiamati a svolgere, esso, tra l’altro, riguarda attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economica finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti tecnici, contabili e finanziari necessari ai Comuni; espletare compiti di alto attività di progettazione e di alto contenuto specialistico professionale per la progettazione di piani e attività in cui opera l’ente. Scontata la capacità di utilizzo di apparecchiature elettroniche e informatiche. Previsto, non da ultimo, la possibilità di coordinamento di strutture stabili di livello inferiori al Servizio comprendenti personale di categoria pari o inferiore alla propria.

