Nuovo Recruiting Day in Friuli: 110 posti di lavoro da 15 aziende

Il Recruiting Day in programma mercoledì 25 giugno a San Vito al Tagliamento.

Nuovo Recruiting Day in programma mercoledì 25 giugno a San Vito al Tagliamento. L’iniziativa, promossa dalla Regione in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento, il Consorzio di sviluppo economico locale Ponte Rosso Tagliamento e il Polo tecnologico Alto Adriatico “A. Galvani” vedrà la partecipazione di 15 aziende del territorio, alla ricerca complessiva di 110 collaboratori.

Obiettivo della giornata è creare un’occasione di incontro tra cittadini in cerca di occupazione e aziende attive nei comparti produttivi, tecnici, logistici, impiegatizi e dei servizi. I lavoratori interessati potranno sostenere colloqui conoscitivi direttamente con i responsabili delle imprese partecipanti.

“La Regione prosegue il proprio percorso al fianco delle persone che cercano lavoro, alle imprese che selezionano personale qualificato e ai territori che vogliono crescere – ha spiegato l’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen – . Il recruiting day in programma a San Vito al Tagliamento è un’occasione concreta per connettere domanda e offerta in modo diretto ed efficace”.

Come candidarsi.

Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio curriculum entro lunedì 16 giugno attraverso il link dedicato nel sito della Regione (ibit.ly/aqQMo).



Tra tutte le candidature ricevute viene svolta una preselezione per verificare il possesso dei requisiti e per individuare i candidati maggiormente in linea con i profili ricercati. Tra il 19 e il 24 giugno i candidati così selezionati ricevono conferma via email dell’appuntamento per il colloquio colloqui previsto per mercoledì 25 giugno 2025 all’orario comunicato nell’email di conferma.

Le aziende aderenti.