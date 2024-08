Giunge alla sua 58ma edizione la Festa Paesana di Galleriano di Lestizza, borgo del Medio Friuli dove l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco è uno dei più attesi di tutta l’estate. Sostegno di Banca 360 FVG, per un calendario di eventi che si allungherà su due fine settimana: 23-24-25 agosto e 31 agosto-1-12 settembre.

Un’occasione in cui la comunità rinsalda i suoi legami e accoglie i numerosi visitatori dai paesi vicini e anche oltre. La mascotte della Festa è l’asino, in ricordo della Corsa sui simpatici quadrupedi che si faceva sino a qualche anno fa. Ma l’asino è ancora protagonista sia nella lotteria a esso dedicata che nel menù del fornito chiosco, con spezzatino d’asino ma non solo, visto che sono molto apprezzati anche il frico e gli gnocchi fatti a mano, le carni alla brace/fiamma e i cjarsons. E inoltre serate danzanti, raduno Vespa Piaggio, le tombolissime e molto altro ancora.

Il programma.

Venerdì 23 agosto: cena accompagnata dalla musica di DJ Ufone e a seguire DJ William per una serata all’insegna del divertimento.



Sabato 24 agosto: serata rock al femminile con le Pink Armada. Un’occasione per ascoltare buona musica e divertirsi.



Domenica 25 agosto: alle 21 ballo con l’orchestra Roger, la voce del sole. Alle 23 Tombolissima con un montepremi di 1500 euro.



Sabato 31 agosto: Radio Piterpan con lo spettacolo Piterpan 2000 Heroes. Una serata dedicata alla musica e al divertimento.



Domenica 1 settembre: alle 8.30 raduno Piaggio, occasione per gli appassionati di Vespa di incontrarsi e fare un giro insieme. Alle 13.30 Estrazione della Lotarie dal mus. Alle 17 Processione della Madonna della Cintura e Concerto della Banda Filarmonica Prime Lûs di Bertiolo. dalle 21 serata danzante con l’orchestra Fabio Corazza.



Lunedì 2 settembre: Festa di San Nason con la tradizionale cena del cefalo. Dalle 21 ballo con l’orchestra Collegium. Alle 23 Tombolissima con un montepremi di 1200 euro.