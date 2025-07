La presentazione al Cubo della Cultura.

È stato presentato ufficialmente, presso il Cubo della Cultura, il progetto “Amo Lignano – Dance”, un’iniziativa ideata per valorizzare la località balneare attraverso la musica, con il lancio dell’omonimo inno in versione dance. L’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza al territorio e promuovere Lignano come luogo di emozioni, ricordi e aggregazione, unendo cultura, turismo e partecipazione attiva.

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando il valore simbolico del brano: “Questa canzone mi è piaciuta tantissimo. Ricordo ancora la serata in cui ho ascoltato per la prima volta l’inno, che rappresenta la volontà di identificare Lignano con la musica e le parole. La bellissima collaborazione tra tutti coloro che si sono impegnati nel progetto testimonia come, nel nostro territorio, ci siano persone capaci di creare sempre qualcosa di nuovo con passione e impegno”.

Bordin ha poi aggiunto: “Anche questa nuova versione dance è bellissima: trasmette allegria ed energia. Dobbiamo considerarla un simbolo di identificazione e orgoglio per chi appartiene a questo territorio. Sarebbe bello se questa canzone venisse suonata per tutta l’estate a Lignano, fino a diventare un vero e proprio tormentone, capace di rimanere nella memoria anche dopo le vacanze. A livello istituzionale, abbiamo il dovere di promuovere progetti come questo, affinché non rimangano esperienze isolate. Questo messaggio d’amore per la nostra terra deve essere sempre più condiviso e valorizzato, per il bene di chi l’ha ideato ma soprattutto per Lignano”.

Durante l’evento sono intervenuti anche Donatella Pasquin, consigliere delegato del Comune di Lignano, e gli autori del brano, Alessandro Pozzetto e Nico Odorico. A condurre la serata, il presentatore Michele Cupitò, mentre il coro Sand of Gospel ha regalato momenti di grande emozione al pubblico, rafforzando ulteriormente il senso di comunità e condivisione alla base del progetto.

Il video di Amo Lignano – Dance.