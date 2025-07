L’incidente poco dopo le 14 sulla A4: chiusa l’autostrada con uscita obbligatoria a Latisana.

Alle 14,20 di oggi martedì 1 luglio è stato chiuso il tratto della A4 (Venezia – Trieste) tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia per un incidente.

Un mezzo pesante si è rovesciato occupando le tre corsie della carreggiata in direzione Venezia. La dinamica è in corso di accertamento. Chiuso lo svincolo in ingresso a Latisana direzione Venezia. Per chi proviene da Trieste è stata predisposta l’uscita obbligatoria a Latisana.