L’edizione 2025 delle Bagniniadi.

Come di consueto, anche quest’anno si sono svolte le oramai note Bagniniadi , le competizioni amichevoli tra le varie squadre di salvataggio dei litorali di Lignano e Bibione. Nella giornata di ieri infatti, giovedì 3 luglio, si sono sfidate le sei squadre partecipanti: Lignano Pineta, Lignano Sabbiadoro, Lignano Riviera, Bibione Lido del Sole, Bibione femminile e Lignano Junior.

La manifestazione si è articolata in quattro gare individuali, una di voga di “resistenza” fino alle vie dei 400 metri, una di velocità in un tragitto più corto, una di simulazione di recupero del pericolante, ed una di lancio del salvagente di precisione. Dopo un alternarsi di continui cambi di posizione in classifica, ad aggiudicarsi l’ambito trofeo, un salvagente argentato con l’albo d’oro dei vincitori disegnato su di esso, è stata per la prima volta la squadra di Bibione Lido del Sole capitanata dall’assistente bagnante Pierpaolo Fabris. Grande merito anche alle colleghe Alice, Emma e Anna che hanno accettato la sfida dei ‘competitor’ maschili , difendendosi con onore e tenacia ad ogni gara.