Lignano, l’area Getur passa a Promoturismo: ecco cosa diventerà

L’area Getur di Lignano sarà gestita da Promoturismo Fvg.

Cambia la gestione dell’area ex Getur di Lignano Sabbiadoro: la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di affidarne il futuro a PromoturismoFVG, con l’obiettivo di trasformarla in un polo turistico integrato, sostenibile e in sinergia con il territorio.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale al Patrimonio e Demanio, Sebastiano Callari, spiegando che la gestione diretta dell’area – attualmente in concessione alla cooperativa Ge.Tur fino al 31 dicembre 2025 – passerà all’ente regionale che si occupa dello sviluppo turistico.

“Il provvedimento mira a dare nuovo slancio all’area – ha dichiarato Callari – attraverso una valorizzazione coerente con le strategie regionali in tema di turismo, sport e ricettività”. Un ruolo centrale, dunque, per PromoturismoFVG, chiamata a replicare modelli di successo già applicati altrove, come quello della Darsena Porto Vecchio di Trieste.

Secondo l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, “attraverso la gestione affidata a PromoturismoFVG l’area verrà sviluppata in sinergia con il territorio circostante. Si punta ad uno sviluppo dell’attrattività turistica legata alla mobilità ciclistica, agli eventi e alle attività sportive, il tutto sempre nel rispetto dell’ambiente locale e garantendo il mantenimento di

una fascia di spiaggia libera e della vocazione socio-assistenziale dell’area”.