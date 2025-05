La Biker Fest International si prepara con tantissimi eventi e novità.

La Biker Fest International torna dal 15 al 18 maggio, con un programma ricchissimo e ospiti d’eccezione come Marco Melandri e Ruben Xaus, stelle di MotoGP e Superbike. Lignano Sabbiadoro si trasformerà ancora una volta nella “Daytona d’Europa”: ecco le 10 cose (più una…) che non ti puoi perdere alla edizione numero 39. L’ingresso è gratuito

Con 38 edizioni alle spalle e oltre 240.000 presenze nel 2024, la Biker Fest International è ad oggi il più grande evento motoradunistico d’Europa, il terzo nel mondo dopo i due maxi-eventi americani, lo Sturgis Motorcycle Rally e la Daytona Bike Week. Una manifestazione a ingresso gratuito che dal 1987 è un riferimento per biker, motociclisti e appassionati di motori, ma che nel tempo si è trasformata in un appuntamento irrinunciabile per chiunque voglia trascorrere una quattro giorni di festa, musica e adrenalina in una delle località balneari più rinomate dell’Adriatico.

L’appuntamento è per il weekend del 15-18 maggio 2025, sempre a Lignano Sabbiadoro (UD), cittadina che si appresta a trasformarsi ancora una volta, per un fine-settimana, nella capitale europea dei motori. Il programma è ricchissimo e diversificato, con cinque aree coinvolte (Villaggio-Luna Park, Stadio-Demo Ride, Mercato, OffRoad e PalaPineta) e tante iniziative che lasceranno al pubblico solamente l’imbarazzo della scelta tra motori, concerti, turismo e cultura.

Ecco le 10 cose (più una…) che non ti puoi perdere alla 39^ edizione della Biker Fest!

1- Performance Bagger Show con Ruben Xaus.

Nate per viaggiare, preparate per battagliare tra i cordoli: complice il successo che le bagger da corsa stanno riscontrando negli Stati Uniti, la popolarità di questo filone è in piena crescita anche presso gli appassionati europei, che potranno ammirare le migliori preparazioni in chiave sportiva e racing proprio durante la Biker Fest, in occasione del 1° Performance Bagger Show in programma sabato 17 maggio presso l’Area Luna Park. Ospite d’eccezione sarà Ruben Xaus, ex stella di MotoGP e WSBK, che porterà a Lignano la sua Harley- Davidson Road Glide da competizione: il pilota catalano è l’ideatore e il promotore della Bagger Racing European Cup, nuovo campionato dedicato a questa tipologia di motociclette. Gli autori dei tre esemplari più interessanti del contest saranno invitati come ospiti, assieme alla propria moto, al round italiano che si disputerà sul Cremona Circuit dal 23 al 25 maggio.

2- 30th Us Car Reunion: compleanno a Stelle e Strisce

Il più grande raduno italiano di auto Made in USA spegne trenta candeline. Tanto tempo è passato da quella prima edizione del lontano 1995, ma la passione per i V8 americani si è fatta più forte che mai: la US Car Reunion è diventata un attesissimo “evento nell’evento”, capace di radunare la bellezza di 537 vetture nel 2024, con equipaggi provenienti da tutta Europa. Il 30° anniversario porta con sé una nuova location, l’Area Mercato di Lignano Sabbiadoro (accanto allo Stadio Teghil), da cui partirà anche la tradizionale parata della domenica mattina lungo le “avenue” della cittadina balneare. A chiudere, nel pomeriggio, la premiazione degli esemplari più belli e significativi a cura della rivista specializzata Cruisin’ Magazine e dell’Old School Garage Club di Pordenone.

3- 50cc Fever Fest feat. Marco Melandri

Il profumo di olio bruciato e il ronzio metallico dei cari, vecchi cinquantini vi aspettano all’Area Mercato, sotto i vessilli della 50cc Fever Fest: dopo il successo dell’edizione 2024, le piccole pesti a due tempi tornano alla ribalta tra contest, mostre scambio e sessioni sul banco prova. Non mancheranno ospiti come Denys Maiorino, il Boss delle Vespe di Sky, e soprattutto un pilota che con i motori a miscela si è tolto le sue belle soddisfazioni: Marco Melandri, campione del mondo della 250 nel 2002 e vice-iridato in MotoGP e Superbike. Innamorato della musica e DJ per passione fin da quando era ragazzino, “Macho” sarà ospite della Biker Fest proprio in veste in disk jockey, in consolle a partire dalle ore 16 del sabato presso l’Area Mercato.

4- Saturday light fever: tutti in parata!

Fari lucenti, suoni rombanti, colori sgargianti: la Saturday Light Fever è senza dubbio una delle parate motociclistiche più spettacolari d’Europa, capace di coinvolgere ed emozionare partecipanti e spettatori che al calar del sole si accalcano lungo le strade di Lignano per veder sfilare il lunghissimo serpentone composto da migliaia di motociclisti. L’organizzazione è curata dal MotoClub Morena FMI con il supporto della Polizia Locale. Accendete i motori: si parte alle ore 19 di sabato 17 maggio dal Parcheggio del Luna Park!

5- Helicopter Flights: in volo Su Lignano

Avete mai visto Lignano dall’alto? Beh, se la risposta è no la Biker Fest è l’occasione per rimediare, con i voli in elicottero proposti in collaborazione con EliFriulia. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica piloti esperti vi porteranno lassù, in alto, a sorvolare il blu del mare e le verdeggianti pinete di una città che, anche da quella prospettiva, ha un fascino davvero unico. Con quel pizzico di adrenalina che non guasta mai!

6- Off Road Madness

L’associazione veneta Eat The Dust mette in scena uno degli spettacoli più entusiasmanti e attesi della kermesse con esibizioni di Ape Cross – autentici prototipi a tre ruote motorizzati con propulsori da Superbike – e sessioni a tutto gas di Garden Tractors. Tra trattorini rasaerba elaborati, tre ruote con cavallerie esagerate e cinquantini trasformati in bolidi da off road, le sportellate sono assicurate!

7- 39° Custom Bike Show: sfida a colpi di special

Esemplari unici, special esclusive, soluzioni tecniche da capogiro: da quasi quarant’anni la Biker Fest si trasforma nell’arena sulla quale si sfidano i più illustri preparatori della scena italiana ed europea. Round finale dell’Italian Motorcycle Championship (IMC) ed unica tappa nazionale dell’AMD World Championship of Custom BikeBuilding, il Bike Show della BFI mette in palio un montepremi di 10.000 € per le 8 diverse categorie, a cui si aggiunge ovviamente l’ambitissimo titolo di Best in Show.

8- Demo Ride & E-Mobility Village: le novità in prova

Oltre 30 Case ufficiali, centinaia di modelli in prova, più di 5.000 prove su strada effettuate: sono i numeri impressionati fatti registrare nel 2024 dall’Area Demo Ride della Biker Fest, il polo – uno dei più grandi d’Europa nel suo genere – dedicato ai test gratuiti delle novità a due ruote più attese e desiderate del momento. Il parcheggio antistante lo Stadio G. Teghil ospiterà gli stand delle principali Case motociclistiche e farà da punto di partenza per i test. In particolare, Honda sarà presente anche con la sua la sua Young Riders School, un corso gratuito rivolto a ragazze e ragazzi a partire dai 16 anni di età (anche completamente privi di esperienza) che desiderano approcciarsi al mondo delle moto in piena sicurezza; Yamaha penserà invece a far divertire i piccolissimi con la sua Junior Moto School. Uno sguardo privilegiato sulla mobilità del futuro sarà offerto, infine, dall’E-Mobility Village, opportunità unica di toccare con mano e provare in forma completamente gratuita le ultime novità elettriche e ibride.

9- Area 4×4: Let’s Get Dirty

Alla BFI non possono mancare le acrobazie al sapore di terra e fango della Dirty Area 4X4, con il suo percorso trail dedicato ai fuoristrada 4×4 e articolato su diversi livelli di difficoltà, dai tratti più estremi a quelli più semplici. Gli appassionati avranno l’occasione di mettere alla prova le trazioni integrali e le proprie abilità alla guida tra le dune e gli ostacoli preparati dall’associazione JES (Jeepers East-coast Side) in collaborazione con Eventi 4×4.

10- Kustom&Classic: Old School su 4 ruote

La 39^ edizione della BFI dà il benvenuto a Kustom&Classic, car meeting che apre le sue porte alle auto classiche e youngtimer (pre-1999) originali o personalizzate. L’evento, che si svolgerà all’interno dell’Area Mercato a partire dalle ore 10 di sabato 17 maggio, è organizzato dal magazine Kustom World in collaborazione con Lowered Garage, club goriziano che sta dietro al successo di altri celebri format come German VS JDM e RacenLow, raduni a quattro ruote che nelle ultime edizioni hanno superato quota 500 auto. L’associazione isontina sarà presente già dal venerdì con stand, sponsor tecnici e vetture in esposizione.

11- La magia del più grande evento motoradunistico d’Europa

Impossibile raccontarla: bisogna viverla. La magia della Biker Fest è fatta anche di molto altro, di un’atmosfera unica nella quale il popolo delle due ruote si ritrova per salutare l’arrivo della bella stagione. Una quattro giorni di emozioni indescrivibili, che all’interno del suo programma annovera show come il Pin Up Contest, Mototour organizzati per scoprire assieme le bellezze del Friuli-Venezia Giulia, avventure in off road come la Cavalcata Tassellata, “endurata” non competitiva di 300 km che riscopre le emozioni del fuoristrada fatto “come una volta”. E poi i concerti rock (tra le 12 band ci saranno anche i Gangsters of Love, band formata da Mel Previte, Robby Pellati e Antonio “Rigo” Righetti, storici musicisti di Luciano Ligabue), i sapori dal mondo con 15 cucine etniche, più un nuova area dedicata ai libri e alla cultura… tutto ad ingresso gratuito.