Dopo 5 anni di assenza a Lignano torna il Canta Junior.

Ritorna il “Canta Junior”: il Parco Junior di Lignano Sabbiadoro, dopo una pausa di cinque anni, ripropone il suo concorso canoro. L’appuntamento, che rientra tra le iniziative programmate per i trent’anni del Parco Junior, è dedicato a giovani cantanti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, organizzato dalla direzione del Parco e dall’agenzia “Modashow.it”.

“Canta Junior” è un concorso che nasce con lo scopo di promuovere e valorizzare le doti canore dei partecipanti e ha l’importante finalità di offrire un’opportunità di formazione: il Parco Junior mette in palio un montepremi di mille euro in borse di studio a disposizione per i vincitori (con le modalità indicate nel regolamento) per un concreto sostegno per l’approfondimento e lo studio del canto. La partecipazione al “Canta Junior” è gratuita.

La categorie in gara e come partecipare.

Due le categorie in gara: “Canta Junior…Baby” per bambini e bambine di età compresa tra i 6 ed i 10 anni e “Canta Junior…Junior” per concorrenti di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni.

Per essere ammessi alla finale in programma al “Parco Junior” sabato 12 luglio, i partecipanti dovranno superare una prima fase di “Selezione” che avverrà tramite audizione, da parte di una qualificata commissione, della registrazione audio o video della canzone proposta.

Le iscrizioni si chiuderanno sabato 15 giugno; il “Regolamento” e la “Scheda di Partecipazione” per “Canta Junior 2025” sono disponibili sul sito www.cantajunior.it mentre, sulla pagina Facebook “canta junior” e sui social del Parco Junior vengono pubblicate notizie, aggiornamenti e curiosità sulla manifestazione.