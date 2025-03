Torna il Carnevale d’A…mare a Lignano.

Dopo il rinvio della scorsa settimana a Pineta è tutto pronto per una nuova edizione del Carnevale d’A…mare, in programma per domenica 30 marzo a partire dalle 14.30, quando dal Lungomare Kechler si muoverà l’allegra e colorata sfilata di maschere e carri allegorici, provenienti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, organizzata con la collaborazione del Comitato Carnevale Concordiese di Concordia Sagittaria.

“Nato negli anni Ottanta e caratterizzato dalla peculiarità di svolgersi qualche settimana prima di Pasqua, il Carnevale di Lignano dopo un lungo stop, dallo scorso anno è tornato, su iniziativa dell’Amministrazione comunale – ricorda il Consigliere delegato al turismo Massimo Brini – e la grande partecipazione riscontrata conferma come a Lignano si sentisse davvero la mancanza di questo evento. Siamo particolarmente soddisfatti per essere riusciti a riportare, dopo tanti anni, nella località, una sentita tradizione. Da parte dell’Amministrazione un grazie a quanti hanno reso possibile ciò”.

Dal Lungomare di Pineta, l’allegro e colorato corteo di maschere, a ritmo di musica e balli, procederà in direzione piazza Marcello D’Olivo per fare poi ritorno sul Lungomare, passando per piazza del Sole e piazza Rosa dei Venti.

“Ci attende un fine settimana all’insegna dei colori e del divertimento, non solo per il Carnevale – anticipa Brini – ma anche per la rassegna dedicata alla nautica da diporto, allestita nella zona della darsena a Sabbiadoro. La località è ormai proiettata verso la stagione turistica – conclude l’esponente di maggioranza – come confermano i tanti pubblici esercizi già aperti, per fornire un servizio adeguato a quanti sceglieranno Lignano per questo fine settimana”.