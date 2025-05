Tre giorni tra moto e solidarietà con il CCMotordays.

Ha preso il via il 23 maggio 2025, al Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro il Diciottesimo CCMotordays, il grande raduno motociclistico nazionale organizzato dal Moto Club CCMotorday, nato nel 2006 da un gruppo spontaneo di appartenenti all’Arma dei Carabinieri e da simpatizzanti delle Forze dell’Ordine, con l’intento di coniugare la passione per le due ruote con la solidarietà concreta. Per la prima volta, questo evento è approdato in Friuli-Venezia Giulia, confermando ancora una volta Bella Italia Village come punto di riferimento nazionale per manifestazioni di rilievo e valore sociale.

Centinaia di motociclisti provenienti da tutta Italia sono giunti a Lignano per vivere tre giorni di condivisione, percorsi simbolici e momenti di profonda umanità. L’accoglienza dei partecipanti è cominciata già in mattinata, all’interno della grande area del villaggio, in un clima di entusiasmo, cameratismo e attenzione per i dettagli. In serata, la cena conviviale e i primi momenti ufficiali di saluto hanno dato ufficialmente il via a un evento che punta tutto sul connubio tra motori, valori e territorio.

Il sabato, cuore dell’evento, è stato dedicato a uno dei momenti più toccanti e significativi: il motogiro verso il Sacrario di Redipuglia, un luogo simbolo della memoria italiana. Qui si è svolta la cerimonia commemorativa per i caduti della Grande Guerra, con la deposizione di una corona d’alloro, l’accompagnamento musicale della Junior Orchestra Fiati del Veneto e la presenza di rappresentanti religiosi e istituzionali. Un gesto semplice ma potente, che conferma la natura profonda e rispettosa di questa manifestazione.

La domenica si apre con un nuovo motogiro, questa volta diretto verso il Santuario di Monte Grisa, affacciato sul golfo di Trieste. Dopo un momento di raccoglimento e la benedizione ai partecipanti da parte di Padre Luigi, il gruppo riparte per una tappa speciale: l’ingresso in Slovenia, prima volta nella storia del CCMotordays. Qui, il viaggio si conclude con un pranzo conviviale in un birrificio tradizionale, occasione per suggellare l’amicizia tra i partecipanti e aprire simbolicamente l’evento al respiro europeo.

“Siamo orgogliosi di ospitare il CCMotordays a Bella Italia Village – dichiara Federico Delaini, amministratore delegato di Bella Italia Efa Village – Eventi come questo rafforzano il ruolo della nostra struttura non solo come centro sportivo e ricettivo, ma come luogo di incontro per esperienze che uniscono valori, persone e territori. Il raduno porta in Friuli-Venezia Giulia un flusso significativo di presenze da tutta Italia, contribuendo anche alla promozione culturale ed economica della nostra regione, in linea con la missione di Bella Italia: accogliere e valorizzare“.

Il Moto Club CCMotorday, promotore dell’iniziativa, è oggi una realtà nazionale con oltre 1.400 iscritti e 14 sezioni attive, che vanno dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia, passando per la Sardegna. Fin dalla sua nascita, l’associazione ha scelto di mettere la solidarietà al centro di ogni iniziativa, devolvendo in quasi vent’anni oltre 560.000 euro a progetti di beneficenza, con un occhio di riguardo verso i reparti pediatrici degli ospedali italiani, ma anche verso situazioni di emergenza, in Italia e all’estero.

Bella Italia Efa Village, con la sua struttura accogliente, completamente accessibile e immersa nella natura, si conferma anche in questa occasione il luogo ideale per unire logistica, qualità e dimensione sociale. Il raduno motociclistico, oltre a portare un importante flusso turistico in regione, diventa strumento di promozione territoriale, riscoperta culturale e coesione tra persone, generazioni e comunità.