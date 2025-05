Principio d’incendio nella mansarda, paura nella notte per una famiglia di Paluzza

Principio d’incendio nella notte a Paluzza, in borgata Englaro.

Principio d’incendio in un’abitazione di borgata Englaro, nel comune di Paluzza. Le fiamme si sono sviluppate nella mansarda della casa, dove erano presenti suppellettili e arredamenti, ma fortunatamente non hanno causato danni estesi alla struttura.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo, che ha rapidamente messo in sicurezza l’area e domato il principio d’incendio evitando che le fiamme si propagassero. Al momento dell’incendio in casa era presente una famiglia di tre persone che, a scopo precauzionale, è stata trasportata i in ospedale per accertamenti, avendo respirato del fumo. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Tolmezzo, incaricata degli accertamenti del caso.