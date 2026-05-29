Giro d’Italia, Frecce Tricolori, cantine e sagre: cosa fare nel weekend in Friuli

Gli eventi del weekend in Friuli

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere un fine settimana particolarmente ricco, con un calendario che intreccia grandi eventi sportivi, appuntamenti popolari, sagre, degustazioni, natura e tradizioni. Tra sabato 30 e domenica 31 maggio, con alcune iniziative che proseguiranno anche nei giorni successivi, la regione offrirà occasioni per tutti: dalle grandi piazze alle località di montagna, dalla costa ai piccoli borghi.

Sarà un weekend segnato dalla partenza del Giro d’Italia da Gemona, dal Raduno nazionale dei Bersaglieri a Lignano con il sorvolo delle Frecce Tricolori, da Cantine Aperte e da un lungo elenco di sagre e feste locali. Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Sport, memoria e grandi eventi

Giro d’Italia a Gemona del Friuli

Gemona si prepara a vivere una giornata dal forte valore simbolico con la partenza del Giro d’Italia da Gemona, uno degli appuntamenti più attesi del weekend. Sabato 30 maggio la città si vestirà di rosa per accogliere corridori, tifosi e visitatori in una frazione destinata a pesare sulla classifica generale, con il doppio passaggio sul Piancavallo e un finale tutto in salita.



Non sarà però soltanto una giornata di sport. La partenza dalla caserma Goi-Pantanali, luogo legato alla memoria del terremoto del 1976 e alla morte di 29 alpini, darà all’evento un significato ancora più profondo. Il Giro diventerà così anche un momento di memoria collettiva, capace di unire la grande passione ciclistica al ricordo di una delle pagine più dolorose della storia friulana.



Raduno dei Bersaglieri a Lignano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro sarà uno dei cuori del fine settimana con il 73° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, un evento che porterà in città cerimonie, fanfare, sfilate e momenti di grande partecipazione. Il programma del Raduno dei Bersaglieri a Lignano accompagnerà la località balneare per tutto il weekend, trasformandola in un grande palcoscenico a cielo aperto.



Sabato 30 maggio sono previsti l’annullo postale speciale, la Santa Messa, gli onori ai Caduti, il saggio ginnico militare e il Tattoo di bande e fanfare. Domenica 31 maggio sarà invece la giornata più attesa, con il sorvolo delle Frecce Tricolori alle 9.15 e il grande sfilamento dei Bersaglieri lungo le vie della città. Anche in questo caso, il richiamo alla memoria del terremoto del Friuli renderà l’appuntamento ancora più sentito.

Vino, natura e attività per famiglie

Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia

Per gli amanti del vino torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera. Sabato 30 e domenica 31 maggio, Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia porterà i visitatori tra aziende vitivinicole, vigneti, degustazioni e sapori del territorio, con un’edizione che coinvolgerà 84 realtà tra cantine e distillerie.



Il programma proporrà degustazioni tradizionali, appuntamenti a tavola con i vignaioli, esperienze sensoriali, prodotti IoSonoFvg e iniziative particolari come i voli in mongolfiera. Sarà l’occasione per costruire un itinerario tra colline, borghi e aziende, scoprendo da vicino il lavoro dei produttori e le eccellenze enologiche del territorio regionale.



Villaggio Selvaggio a Sauris

Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno, Sauris-Zahre ospiterà la seconda edizione di un festival pensato per famiglie e bambini che vogliono vivere tre giorni a contatto con la natura. Il Villaggio Selvaggio a Sauris proporrà oltre 30 attività tra laboratori, giochi, esperienze sensoriali, avventure nel verde, yoga e momenti educativi.



Tra boschi, prati e scorci del borgo carnico, i più piccoli potranno esplorare, costruire, ascoltare storie, conoscere il mondo delle api, lavorare la lana e partecipare a giochi all’aperto. Una proposta ideale per chi cerca un weekend lungo lontano dalla frenesia quotidiana, in uno dei luoghi più suggestivi della montagna friulana.



ColoRun by Tarakos a Pasiano di Pordenone

Domenica 31 maggio a Pasiano di Pordenone torna una camminata non competitiva di 5 chilometri pensata per bambini, ragazzi, famiglie e gruppi di amici. La ColoRun by Tarakos a Pasiano di Pordenone avrà partenza e arrivo allo Stadio Comunale Sergio Pase, con musica, dj set itinerante e i tradizionali lanci di polveri colorate.



La giornata inizierà con il ritiro dei kit dalle 8.30, mentre la partenza è prevista alle 10.30. A chiudere la mattinata ci sarà anche il Pasta Party, offerto dal Maggio Pasianese. L’appuntamento è pensato soprattutto per chi vuole trascorrere una mattinata all’insegna del divertimento, del movimento e della partecipazione.

Sagre, feste di paese e tradizioni in Friuli.

Sagra della Mussa a Pasiano di Pordenone

A Pasiano di Pordenone prosegue fino a domenica 31 maggio uno degli appuntamenti principali del Maggio Pasianese. La Sagra della Mussa a Pasiano di Pordenone animerà il Parco ai Molini con chioschi, musica, luna park, spettacoli, mostra dei vini e specialità della tradizione.



Il nome della sagra richiama la mussa, cioè l’asino, protagonista di piatti come lo spezzatino d’asino e gli gnocchi al sugo d’asino. Nel weekend spazio anche alla Fanfara dei Bersaglieri di Latina, alla Colorun e al gran finale con il concerto dei Come Max, in un clima di festa capace di richiamare residenti e visitatori.



Festa dello Sport e della Pace a Casasola di Majano

Casasola di Majano chiude domenica 31 maggio quattro giorni di appuntamenti tra competizioni, musica dal vivo, famiglie e cucina. La Festa dello Sport e della Pace a Casasola di Majano propone il Torneo dei Borghi, la marcialonga non competitiva, minibasket, raduno di moto e chioschi con specialità casalinghe.



Sabato 30 maggio il programma prevede la Motobenedizione, il pranzo con musica, il Torneo dei Borghi, il minibasket e il concerto dei Loosing Money. Domenica si chiuderà con la marcialonga “Pes Torbes di Cjasesole”, le finali del torneo e una serata in allegria, confermando il carattere comunitario della manifestazione.



Festa dello Sport a Treppo Grande

Da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno, il campo sportivo “Scivo” di Treppo Grande ospiterà una manifestazione dedicata allo sport, alla musica e alla convivialità. La Festa dello Sport a Treppo Grande proporrà tornei, partite, attività per bambini, dj set, camminate e chioschi gastronomici al coperto.



Nel primo weekend spazio alla partita Treppo Grande contro Vecchie Glorie, al torneo frazionale memorial “Azzo e Ganzo” e al torneo Pulcini memorial Geretti. La festa continuerà poi con pallavolo, Gioasport, calcio, dj set e la camminata finale “Par cognossi Trep”, in un programma pensato per coinvolgere tutte le età.



Maja Classe 2008 a Camporosso

A Camporosso, in Valcanale, torna una tradizione alpina ancora molto sentita, organizzata quest’anno dai ragazzi della classe 2008 di Camporosso, Saifnitz e Žabnice. La Maja Classe 2008 a Camporosso si svolge tra venerdì 29 e sabato 30 maggio e ruota attorno all’innalzamento dell’albero da parte dei coscritti.



Venerdì sera è prevista la preparazione della Maja nel piazzale della Chiesa di Sant’Egidio, mentre sabato il programma entrerà nel vivo con la sfilata dal Bar Lory e, in serata, l’innalzamento dell’albero davanti alla chiesa. La festa proseguirà con musica e momenti di comunità, mantenendo vivo un rito identitario della Valcanale.



Sunti Van Gasa, la Festa delle Capre a Timau

A Timau torna una delle feste più caratteristiche della montagna carnica. La Festa delle Capre Sunti Van Gasa a Timau è giunta alla 39ª edizione e si svolgerà sabato 30 e domenica 31 maggio, valorizzando prodotti caprini, gastronomia locale, artigianato, musica e attività per famiglie.



Domenica sarà la giornata principale, con degustazioni, premiazione della rassegna regionale dei prodotti caprini, mercatini, chioschi e animazione per bambini. Per l’occasione sarà aperto anche il Museo della Grande Guerra, visitabile dalle 9 alle 18, offrendo ai visitatori un motivo in più per raggiungere il paese.

Festa di Santa Petronilla a Savorgnano di San Vito al Tagliamento

A Savorgnano di San Vito al Tagliamento torna l’appuntamento patronale che animerà la frazione nei fine settimana del 30 e 31 maggio e del 6 e 7 giugno. La Festa di Santa Petronilla a Savorgnano si svolgerà nella cornice verde della storica chiesetta di Santa Petronilla, in un clima raccolto e autentico.



Il programma unisce momenti religiosi, cucina tradizionale e convivialità. Sabato sera saranno aperti i chioschi, mentre domenica sarà celebrata la Santa Messa vespertina. Nel menù pasticcio casalingo, lumache, costa, salsiccia, pollo, formaggio locale, fagioli con cipolla e vini tipici.



ItinerAnnia a San Giorgio di Nogaro

Dal 30 maggio al 2 giugno, San Giorgio di Nogaro ospiterà una manifestazione diffusa tra gusto, arte, musica, sport e cultura. ItinerAnnia a San Giorgio di Nogaro animerà il centro cittadino, le piazze, le vie e il parco di Villa Dora con concerti, degustazioni, mostre, spettacoli, mercatini, laboratori, attività sportive e visite guidate.



Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno la parata inaugurale, lo spazio slow a Villa Dora, i concerti serali, le degustazioni, la Corno River Run e numerose iniziative per famiglie. Un programma ampio, pensato per trasformare il paese in un percorso da vivere passo dopo passo durante tutto il ponte.



Un Altopiano tutto da gustare a Monte Prât

Dal 30 maggio al 2 giugno, l’Altopiano di Monte Prât, nel territorio di Forgaria nel Friuli, ospiterà una manifestazione dedicata a enogastronomia, natura e tradizioni. Un Altopiano tutto da gustare unirà borgate aperte, attività outdoor, laboratori, musica, aperitivi al tramonto e sapori friulani.



Domenica 31 maggio sarà la giornata centrale con Borgate Aperte, il percorso enogastronomico tra le borgate storiche dell’altopiano. Martedì 2 giugno spazio invece al Pic-Nic sul Prât, con attività per famiglie, laboratori, giochi friulani, passeggiate con gli asini, tiro con l’arco ed escursioni.



Fieste di Cjamin dal Toro e dal Vin a Camino al Tagliamento

A Camino al Tagliamento, dal 30 maggio al 7 giugno, torna una delle feste storiche del territorio. La Fieste di Cjamin dal Toro e dal Vin a Camino al Tagliamento si svolgerà nella struttura dell’oratorio di via San Vidotto, con cucina tipica, vini locali e il toro allo spiedo, preparato secondo una cottura tramandata nel tempo.



Nel primo weekend spazio ai chioschi enogastronomici, alla musica dal vivo, alla tradizionale cuccagna orizzontale sul fiume Varmo e alle serate con Straballo Band e Caramel Party Band. La manifestazione proseguirà poi con tornei, camminate, moto, musica e appuntamenti per tutte le età.



Cjaminade pai Stai a Cabia di Arta Terme

Domenica 31 maggio a Cabia di Arta Terme torna una camminata tra prati, boschi e stavoli, con tappe gastronomiche dedicate ai sapori della Carnia. La Cjaminade pai Stai a Cabia propone un percorso facile e adatto anche alle famiglie, collegando Cabia a Cjagnòn con l’accompagnamento di una guida naturalistica.



La giornata proporrà otto degustazioni tipiche lungo gli stavoli, con piatti come cjarsòns alle erbe, frittelle di sambuco, salsiccia con polenta e fagioli, dolci e sapori locali. In più, la Distilleria dei Capitani sarà aperta con visite guidate gratuite, arricchendo l’esperienza con un ulteriore tassello del territorio.

Corva in Festa ad Azzano Decimo

A Corva di Azzano Decimo parte domenica 31 maggio una manifestazione che proseguirà fino al 14 giugno al centro sportivo “Bruno Nicolè”. Corva in Festa ad Azzano Decimo porterà chioschi, serate dal vivo, tornei, ballo, karaoke e intrattenimento per diverse fasce d’età.



La giornata inaugurale prevede l’apertura dei festeggiamenti alle 8.30, il torneo di calcio categoria Pulcini e l’apertura della cucina a mezzogiorno. Nei giorni successivi spazio a musica, torneo delle contrade, cabaret musicale e specialità alla brace, con grigliate, gnocchi al ragù, baccalà in umido e frico.



Fieste in Plàce a Case di Manzano

Da lunedì 1 a domenica 7 giugno, Case di Manzano ospiterà la 43ª edizione di una festa molto sentita dalla comunità. La Fieste in Plàce a Case di Manzano proporrà gastronomia, ballo, sport, intrattenimento, iniziative per bambini, camminate, raduni e momenti culturali.



Il programma inizierà con l’apertura dei chioschi, la presentazione ufficiale e la serata giovani con i Dancemania. Nei giorni successivi ci saranno il Vespa-Scooter Raduno, il pranzo della Repubblica, orchestre, dj set, animazione, pattinaggio, camminata sui colli di Case, visita guidata al giardino storico di Villa Romano e lotteria finale.