Omicidio a Porcia dopo una lite in famiglia: un 59enne morto, grave un secondo uomo

Omicidio a Porcia: un uomo di 59 anni è stato ucciso al culmine di una lite scoppiata all’interno di un’abitazione in via Zuccolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta tra il compagno 51enne della figlia della vittima e il padre della donna, intervenuto durante una discussione in famiglia degenerata rapidamente.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone e il personale sanitario. Il 51enne è stato soccorso e trasferito in ospedale in gravi condizioni tramite elicottero. Secondo le prime informazioni, l’arma del delitto potrebbe essere una bottiglia, ma gli accertamenti sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

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