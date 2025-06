Il concerto all’alba sulla spiaggia di Lignano.

Il primo sole d’estate si è levato accompagnato dalle delicate armonie di violini e violoncelli. Una magia che si rinnova: centinaia di persone si sono ritrovate questa mattina, sulla spiaggia del Faro Rosso per assistere all’ottava edizione del concerto all’alba, appuntamento ormai simbolo dell’estate lignanese.

Ad accogliere il giorno più lungo dell’anno, un programma di musica classica eseguito dall’Accademia d’Archi “Arrigoni”, storica formazione diretta quest’anno dal maestro Domenico Mason. Protagonista della mattinata è stata la giovane e talentuosa Edna Unseld, violinista svizzera vincitrice del concorso internazionale “Piccolo violino magico 2022”, che ha incantato il pubblico con la sua interpretazione intensa e luminosa.

Tra le onde che accarezzavano la battigia e il cielo che lentamente si tingeva d’oro, le note hanno risuonato in perfetta armonia con la natura. Una scena sospesa tra sogno e realtà, dove la musica si fonde con il paesaggio in un momento di pura bellezza collettiva. L’iniziativa, ormai diventata tradizione, rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate a Lignano Sabbiadoro. E nonostante l’orario inconsueto, anche quest’anno il pubblico non è mancato, dimostrando che l’arte — se ben proposta — sa parlare al cuore, anche alle cinque del mattino.