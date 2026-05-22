Possibili rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi sulla A23 Udine-Tarvisio in occasione dei giorni della festività della Pentecoste.



Per agevolare i flussi di traffico in uscita dall’Italia e gestire i rientri verso l’Austria, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei lungo l’autostrada, con un potenziamento dei servizi di assistenza agli automobilisti.Nella giornata di lunedì, i veicoli pesanti diretti verso l’Austria potranno sostare all’interno delle aree di parcheggio e di servizio, oltre che presso l’Autoporto di Pontebba e nella Zona Industriale di Amaro.

La misura si rende necessaria proprio per il divieto di circolazione dei mezzi pesanti previsto in territorio austriaco durante la festività. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni anche sulla viabilità autostradale friulana, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Il ponte della Pentecoste interesserà anche le località turistiche del Friuli, a partire da Lignano Sabbiadoro, dove è atteso un forte afflusso di visitatori stranieri. La località balneare ha già predisposto un piano sicurezza con regole e divieti specifici, tra cui limitazioni su alcol, vetro e accesso notturno alla spiaggia, per gestire al meglio uno dei primi grandi appuntamenti turistici della stagione.

Attese alla barriera di Ugovizza

Secondo quanto previsto, dalla tarda mattinata di lunedì 25 maggio sono attesi tempi di percorrenza superiori alla media lungo il tracciato della A23 Udine-Tarvisio. Particolare attenzione sarà rivolta alla barriera di Ugovizza, dove potrebbero verificarsi attese in uscita dall’Italia per i veicoli diretti oltreconfine. Il traffico sarà quindi monitorato con presidi rafforzati lungo l’asse autostradale.

Per tutto il periodo interessato dalle misure, la Direzione di Tronco di Udine ha previsto un rafforzamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica, in collaborazione con il Compartimento di Polizia Stradale.

Sarà inoltre attivato un presidio dedicato al soccorso meccanico, così da intervenire rapidamente in caso di necessità e ridurre eventuali disagi per automobilisti e autotrasportatori.