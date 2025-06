Parcheggi a Lignano, raddoppia l’offerta di App per pagare la sosta

L’App MooneyGo sbarca a Lignano.

A Lignano raddoppia la possibilità di pagare la sosta in modo semplice e veloce, con l’introduzione dell’APP MooneyGo che va ad aggiungersi e integrarsi a EasyPark, lanciata lo scorso anno, con lo scopo di offrire all’utenza la massima e migliore varietà e qualità di servizio.

Proprio l’avvio, nel 2024, della modalità di pagamento attraverso smartphone, ha permesso alla società Servizi e Parcheggi Lignano Srl di valutarne l’utilizzo e i risultati sono davvero positivi: in questi primi mesi del 2025 un automobilista su due utilizza l’APP per il pagamento della sosta, un dato che nel fine settimana cresce, raggiungendo e, in alcune occasioni, superando il 60%

“La comodità sta nel fatto che l’APP permette di attivare e terminare la sosta direttamente dallo Smartphone, pagando i minuti effettivi di utilizzo”, commenta Marina Bidin, assessore alla viabilità per il Comune di Lignano Sabbiadoro.

“Entrambe le APP – aggiunge – sono utilizzabili sui circa 2.800 stalli blu presenti in città che, l’anno scorso, hanno registrato un numero complessivo di soste di circa 525 mila e, indubbiamente, portano nella quotidianità i benefici della digitalizzazione, permettendo di gestire le operazioni di sosta in modo facile, comodo e senza perdita di tempo”.

Come pagare la sosta a Lignano.

E’ quindi sufficiente scaricare una delle due applicazioni sul proprio telefono, registrarsi e, una volta parcheggiata l’auto, attivare la modalità di pagamento, indicando la targa, la zona (se si ha il GPS attivo viene riconosciuta automaticamente) e impostare la durata. Nel caso sia necessario sostare oltre il termine indicato, si può prolungare la sosta direttamente dall’applicazione. Nel caso invece si termini la sosta anticipatamente, sarà sufficiente dare il termine via APP e verrà addebitato solo l’importo corrispondente ai minuti effettivi di sosta.

Un vantaggio anche per i controlli: la sosta con pagamento via APP non richiede l’esposizione di un ticket sul parabrezza dell’auto, perché permette agli ausiliari di verificare direttamente da dispositivo la regolarità del pagamento. Inoltre anche il TPL FVG è integrato con MooneyGo APP di conseguenza gli utenti che la utilizzeranno avranno anche la possibilità di acquistare i titoli di viaggio di bus e pullman con il medesimo strumento.