Dalla data zero di Ultimo al Premio Hemingway: una settimana ricca di eventi a Lignano

Cultura, musica, teatro, enogastronomia, sport trasformano Lignano Sabbiadoro in un palcoscenico di eccellenza.

Lignano si prepara a vivere una settimana straordinaria con un ricco calendario di eventi che spaziano dallo sport alla cultura, dalla letteratura agli spettacoli musicali di grande richiamo, confermando di essere una destinazione capace di offrire esperienze uniche e di qualità.

Gli eventi in programma.

25 giugno – Anteprima 41^ Premio Hemingway – 20:45 – CineCity di Lignano Sabbiadoro.

Sul palco del CineCity prende vita un intenso racconto di coraggio, solitudine e amicizia con “Il Vecchio e il Mare”, lettura scenica tratta dall’omonimo capolavoro di Ernest Hemingway con la regia di Sebastiano Somma, protagonista Francesco Gojak, accompagnato dalle sonorità evocative del flauto di Roberto Fabbriciani.



26 giugno – Gusti di casa nostra – dalle 8:00 alle 13:00 – Via XXV Aprile e Parco Hemingway.

Seconda edizione della manifestazione dedicata a prodotti freschi, genuini e tracciabili del territorio regionale. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, porta a Lignano le eccellenze agroalimentari del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”.



26 giugno – Incontri con l’Autore e con il Vino – 18:30 – Pala Pineta – Parco del Mare a Lignano Pineta.

Lo scrittore veneziano Roberto Ferrucci presenta il suo ultimo romanzo “Il mondo che ha fatto” (La nave di Teseo, collana Oceani), una storia che esplora il dramma di uno scrittore che in pochi anni dimentica tutte le parole, una dopo l’altra. L’evento sarà accompagnato dalla degustazione dei vini della Società Agricola Milič di Sgonico.



26-28 giugno – 41ª edizione del Premio Hemingway – Centro Congressi Kursaal e CineCity.

Nomi di prestigio internazionale per la 41esima edizione del Premio Hemingway: la scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett (Letteratura), la giornalista Cecilia Sala (Testimone del nostro tempo), lo scienziato Premio Nobel Venki Ramakrishnan (Avventura del pensiero), la scrittrice Felicia Kingsley (Lignano per il Futuro 2025) e Cesare Gerolimetto (Fotografia/Fotolibro). La cerimonia di premiazione è in programma il 28 giugno, alle 20:30, al Cinecity. Il premio è promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione di Fondazione Pordenonelegge.it. Per prenotazione agli incontri con gli autori www.premiohemingway.it / www.turismofvg.it



27-29 giugno – Torneo di Beach Soccer – Beach Arena – Ufficio 5 di Sabbiadoro.

Prima edizione della tappa regionale per il Friuli Venezia Giulia del Torneo Nazionale Giovanile di Beach Soccer per le categorie Under 17 e Under 15 maschile, organizzato dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico.

29 giugno – Un Libro… un caffè – 11:00 – Kursaal Centro Congressi – Lignano Riviera.

Giunto alla sua 9^ edizione, Un libro…un caffè rappresenta un formar originale che propone la domenica mattina in compagnia di autori, scrittori e appassionati lettori. La rassegna ospiterà la presentazione di “Parla di me a qualcuno” di Riccardo Perosa (Elsa Major Edizioni), un romanzo che racconta la sfera emotiva di Alba, il suo avvincente percorso di formazione interiore, dove la ricerca dell’amore diventa un viaggio di crescita personale.

29 giugno – Concerto di Ultimo – 21:00 Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro

Allo Stadio Teghil a Lignano Sabbiadoro, la data zero per il debutto ufficiale del tour di Ultimo “Stadi 2025 – La Favola Continua…”. Il cantautore romano vive la sua favola senza fine e il 2025 sarà un altro straordinario anno di stadi per Ultimo, che da quattro estati consecutive è protagonista indiscusso della musica live italiana.