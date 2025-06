Non riesce a ritrovare il sentiero, escursionista soccorso nel gruppo del Pramaggiore

L’escursionista è stato soccorso con l’elicottero.

Un uomo della provincia di Vicenza di 43 anni è stato soccorso dal secondo elicottero dell’elisoccorso regionale attivato dalla Sores assieme alla stazione Valcellina del Soccorso Alpino tra le 15 e le 16.

L’escursionista chiedeva aiuto perché non riusciva a trovare il sentiero che da Passo Pramaggiore scende verso Casera Pramaggiore, inoltre era molto stanco. A Claut l’elicottero ha imbarcato un tecnico di elisoccorso della stazione Valcellina e tre altri tecnici della stessa stazione che sono stati portati direttamente in quota, a circa 1170 metri, nei pressi dell’escursionista, a cui era stato tassativamente raccomandato di non spostarsi, (raccomandazione che ha rispettato), e poi sbarcati in hovering, con pattini a terra.

L’uomo è stato accompagnato da due soccorritori in un punto adatto all’imbarco e portato a valle incolume. Di fatto, dal punto in cui l’uomo di trovava, il sentiero, che non è un sentiero con segnavia Cai, non è facilmente individuabile a causa dei pochi segnali e della presenza di erba. Altri soccorritori erano pronti al campo base in stazione per dare rinforzi.