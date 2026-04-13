A Lignano Pineta tutto pronto per la settima edizione della Corsa delle Rose, tra sport, benessere e solidarietà.

Lignano Pineta si prepara ad accogliere la 7ª edizione della Corsa delle Rose che, ogni anno, unisce sport, benessere e impegno sociale in una giornata all’insegna della condivisione lungo le strade della località, con partenza e arrivo in piazza Marcello d’Olivo. I partecipanti possono scegliere tra due percorsi – 4,5 km o 8 km – in base alle proprie energie e al proprio passo. Perché la Corsa delle Rose non è solo una gara, ma un’occasione per prendersi del tempo, muoversi, stare insieme e riscoprire il piacere di un’attività fondamentale per il proprio benessere.

L’evento è dedicato alle donne, ma aperto a tutti, sportivi e non, famiglie con bambini e amici a quattro zampe, coloro che amano il Nordic Walking e il Fit Walking fino a coloro che preferiscono una camminata a passo tranquillo, nella più assoluta libertà. Nella passata edizione vi hanno preso parte circa 1.500 persone, a conferma di quanto questa manifestazione sia diventata un appuntamento atteso e trasversale per il territorio.

La solidarietà.

Accanto alla dimensione sportiva, l’evento mantiene una forte anima solidale: il ricavato delle iscrizioni, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto alla LILT di Udine per sostenere le attività di prevenzione e diagnosi precoce.

Piazza Marcello d’Olivo ospiterà il Village della manifestazione, punto di ritrovo e di iscrizione. Sarà possibile iscriversi:

sabato 18 aprile , dalle 14.30 alle 18.30

, dalle 14.30 alle 18.30 domenica 19 aprile, dalle 7.30 fino a 10 minuti prima della partenza fissata alle ore 10.00

La quota di iscrizione è di 13 euro e comprende uno zainetto, la maglietta ufficiale, un buono sconto per il pranzo e un caffè omaggio al Bar Tenda di Pineta.

Per il secondo anno consecutivo, il CAFC -Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale – sarà presente alla manifestazione mettendo l’acqua a disposizione gratuita dei partecipanti.