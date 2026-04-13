Rugby Udine domina Castellana nell’ultima gara casalinga

Prestazione autoritaria della Rugby Udine, che nell’ultima partita interna della stagione supera nettamente il Castellana con il punteggio di 78-14, confermando il grande momento di forma e dando continuità ai risultati delle ultime settimane.
I bianconeri impongono fin da subito il proprio ritmo, mostrando solidità nelle fasi statiche, precisione nel gioco offensivo e una buona organizzazione generale. La gara si sviluppa a senso unico, con Udine capace di concretizzare le occasioni create e mantenere il controllo per gran parte dell’incontro. Solo nella seconda frazione il Castellana riesce a trovare qualche spazio, approfittando di un leggero calo di intensità dei padroni di casa, senza però mai mettere in discussione l’esito del match.
Una prestazione che conferma la crescita costante del gruppo nel corso della stagione, sia dal punto di vista individuale che collettivo, e che evidenzia i progressi nel sistema di gioco, pur con margini di miglioramento ancora presenti, in particolare nella gestione di alcuni dettagli.
Il riconoscimento di man of the match, offerto dalla Buiese Distillerie, è stato assegnato ad Antonio Rizzi, protagonista di una prova di grande qualità. Una vittoria netta che chiude nel migliore dei modi il percorso casalingo e mantiene vive le ambizioni della squadra in questo finale di stagione.