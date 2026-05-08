Lignano Sabbiadoro si prepara all’arrivo della stagione estiva con un piano rafforzato di prevenzione e sicurezza. Il dispositivo è stato definito nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Udine, Lione, alla presenza del sindaco di Lignano e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, degli enti di soccorso e delle istituzioni coinvolte nella gestione del territorio.

L’obiettivo è quello di affrontare in modo coordinato l’aumento delle presenze atteso nelle prossime settimane, a partire dalla festività della Pentecoste, periodo che tradizionalmente richiama nella località balneare numerosi turisti, anche dall’Austria e dalla Germania.

Più controlli già dai prossimi weekend

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come già nei primi fine settimana primaverili Lignano abbia registrato un incremento del 12 per cento delle presenze, con punte fino a centomila turisti. Numeri che hanno spinto le autorità a predisporre un potenziamento del sistema di controllo già dai prossimi weekend.



Tra le misure previste c’è l’impiego di steward privati, grazie anche ai finanziamenti regionali, con il compito di integrare l’attività delle forze di polizia attraverso la cosiddetta sicurezza sussidiaria. Il personale sarà distribuito sul territorio e resterà in contatto diretto e tempestivo con le forze dell’ordine, così da garantire una presenza più capillare nelle aree maggiormente frequentate.

Steward privati e Polizia austriaca per la Pentecoste

In occasione della Pentecoste è prevista anche la presenza di personale della Polizia austriaca, che collaborerà con le forze dell’ordine italiane. Un elemento considerato importante, vista la forte affluenza di turisti provenienti dall’Austria.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai collegamenti e al trasporto pubblico. È stato infatti previsto l’impiego di guardie particolari giurate sulle linee extraurbane e sui mezzi del trasporto pubblico locale, in coordinamento con le forze dell’ordine presenti nelle autostazioni.

Potenziati Polizia locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria

Il dispositivo coinvolgerà anche la Polizia locale, che sarà potenziata con unità provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e con l’ausilio di unità cinofile. Il Questore disporrà inoltre servizi straordinari di controllo e prevenzione già dai prossimi fine settimana.



Anche i Carabinieri rafforzeranno l’organico della stazione locale, mentre Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto incrementeranno la loro presenza nella località turistica.

Attenzione anche a trasporti e viabilità

Un altro fronte riguarda la viabilità. Sotto il coordinamento della Polizia stradale sarà attuata una sinergia costante tra forze dell’ordine statali e Polizia locale, con controlli sulle principali direttrici dell’entroterra interessate da traffico intenso, soprattutto nei fine settimana e in occasione degli eventi più partecipati.



L’obiettivo è garantire una presenza capillare non solo nelle aree centrali e balneari, ma anche lungo le strade di accesso alla località, dove nei periodi di maggiore afflusso si concentra una parte rilevante del traffico.

Ordinanza su alcol, locali e musica

Per contenere l’impatto dei festeggiamenti durante la Pentecoste, il Comune emanerà un’apposita ordinanza. Il provvedimento disciplinerà la chiusura dei locali, il divieto di somministrazione di alcolici da una certa ora in poi e la limitazione del volume della musica.

Nello stesso fine settimana saranno previsti anche divieti di consumo di alcol all’esterno dei locali e sulla spiaggia, con l’intento di prevenire situazioni di criticità nelle aree maggiormente frequentate.

Sicurezza rafforzata per Special Olympics e raduno dei Bersaglieri

La riunione è servita inoltre a definire gli aspetti legati alla sicurezza, sia sul fronte della safety che della security, in vista di due appuntamenti di rilievo.



Il primo è la 41ª edizione dei Giochi Nazionali estivi Special Olympics, in programma dal 19 al 24 maggio, con particolare attenzione alla cerimonia inaugurale del 19 maggio. Il secondo è il raduno nazionale dei Bersaglieri, previsto dal 27 al 31 maggio 2026, che richiamerà a Lignano un ulteriore afflusso di partecipanti e visitatori.