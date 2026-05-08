I mitici cinquantini tornano protagonisti alla Biker Fest di Lignano

Dal 14 al 17 maggio 2026 a Lignano Sabbiadoro torna la 50cc Fever Fest, l’evento che celebra il mito generazionale dei “cinquantini” e la passione per i leggendari motori due tempi. L’appuntamento si inserisce nel ricco programma dell’edizione 2026 della Biker Fest International, manifestazione che proprio quest’anno festeggia la sua 40ª edizione.

Per quattro giorni l’Area Mercato dello Stadio “Guido Teghil” si tufferà negli anni 70, 80 e 90 tra ciclomotori, moped e scooter 2 tempi, avvolta nel profumo inconfondibile della miscela al 2%. Attesi appassionati da tutta Italia, con presenze già annunciate dalla Svizzera e dai Paesi confinanti.

Gli ospiti della 50cc Fever Fest

Tra gli ospiti spiccano gli youtuber e influencer Michele Doia, Massimo Pazzaglini e Simone Barcarolo, popolari nella community degli appassionati di motorini ed elaborazioni, ma ci saranno anche affermati brand del settore e costruttori di parti speciali come Carbon Italy, 3D Special e Pinasco.



Grande curiosità anche per i tecnici di MDM Marmitte, azienda toscana specializzata nella produzione di scarichi e accessori per moto, che costruiranno impianti di scarico personalizzati davanti al pubblico.



Parteciperanno infine alla 50cc Fever Fest anche diverse scuole professionali, come il CNOS-FAP “Bearzi” di Udine e gli istituti ENAIP di Trieste e Udine, che esporranno le creazioni realizzate dai propri studenti e parteciperanno ai corsi sulla sicurezza stradale tenuti dagli istruttori della Polizia di Stato.

Contest, mostra-scambio e la parata

Il programma prevede contest dedicati alle elaborazioni e sfide all’ultimo cavallo di potenza sul banco prova del team Sassin, oltre a momenti dedicati a restauro, elaborazione e customizzazione. Spazio anche alla mostra-scambio dell’usato, punto di riferimento per collezionisti e appassionati alla ricerca di ricambi e pezzi rari.

Tra gli appuntamenti più attesi, la parata dei Cinquantini in programma sabato alle 14.30 per le vie di Lignano Sabbiadoro, oltre a un tour enogastronomico nell’entroterra, con tappa alla Tenuta Baccichetto per una degustazione.

La 50cc Fever Fest è un evento ad ingresso gratuito dedicato non solo a chi è cresciuto in sella ai cari vecchi “motorini”, ma anche a quella nuova generazione di appassionati che è pronta a riscoprire quelle emozioni.