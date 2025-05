Fabrizio Corona a Lignano stupisce tutti: puntuale, ironico e alla mano

La sensazione è quella che ieri sera, sabato 10 maggio, a Lignano Sabbiadoro, fosse arrivato l’amico storico un po’ di tutti quanti. Fabrizio Corona, noto spesso per le diatribe legate a pregiudizi radicati di perbenisti e filo moralisti, si è invece dimostrato tutt’altro.

Atteso per una serata post cena al lounge bar Plaza di Lignano Sabbiadoro, ha invece deciso di approdare nella cittadina balneare poco dopo le 19 per salutare un amico con il quale mantiene un profondo legame da ben venticinque anni. Puntuale come un orologio svizzero, a bordo di un fuoristrada nero parcheggiato minuziosamente all’ interno degli stalli, Corona è arrivato in Viale Gorizia per una rimpatriata con lo storico amico Samuele Pellizzari, modello e proprietario del blasonato negozio di abbigliamento WearClosed. La serata è poi proseguita al ristorante Ai Casoni di Bibione per una cena in amicizia, dopo la quale la festa è entrata nel vivo dopo le 22, al Plaza.

La sola presenza di Corona infatti ha attirato centinaia di persone, che non vedevano l’ora di immortalare una foto con quello che è indubbiamente un personaggio controverso ma sempre molto gettonato; c’è stato anche chi non vedeva l’ora di poter scambiare due parole con Fabrizio, quasi a non credere fosse reale e realmente li, a totale disposizione di tutti i presenti. Risate, battute, divertimento, in un clima sobrio e confidenziale.



Un Fabrizio inedito o forse il vero Fabrizio, quello che Lignano ha potuto cullare a sé durante tutta la durata della serata. Una serata che, senza ombra di dubbio, ha dispensato emozioni, ma allo stesso tempo spunti infiniti di riflessione e, volendo scomodare una massima di Erin Brokovich, potremmo affermare che “un libro non va mai giudicato dalla copertina”.