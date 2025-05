Addio a Enzo Ferrari, l’ex allenatore dell’Udinese di Zico

Enzo Ferrari allenò l’Udinese di Zico.

Si è spento a 83 anni Enzo Ferrari, figura storica del calcio italiano, ex calciatore e allenatore, legato indissolubilmente a una delle epoche più affascinanti dell’Udinese: quella targata Zico.

Ferrari, nato a San Donà di Piave nel 1942, iniziò la sua carriera da attaccante, imponendosi alla fine degli anni Sessanta con il Genoa in Serie B. In Serie A vestì la maglia del Palermo, con cui collezionò 55 presenze e segnò 8 reti. Il gol che lo consegnò alla memoria collettiva arrivò nel 1969: un tiro da centrocampo all’Olimpico contro la Roma, aiutato da un forte vento, che beffò il portiere giallorosso e divenne leggenda.

Tra le altre tappe della sua carriera da giocatore ci furono anche il Monza e l’Udinese, le due squadre che oggi si scendono in campo nel match delle 12.30. Un destino simbolico ha voluto che proprio loro si ritrovassero in campo nel giorno del ricordo di Ferrari. Il tributo è arrivato durante la lettura delle formazioni, con un sentito applauso del pubblico friulano.

La carriera da allenatore.

Ma è sulla panchina che Enzo Ferrari ha costruito la parte più luminosa della sua carriera. Fu il primo tecnico italiano ad allenare in Spagna, guidando il Real Saragozza nella stagione 1984-1985. In Italia, la sua figura resta legata all’Udinese, dove allenò dal 1981 al 1984, proprio negli anni magici in cui Zico incantava il Friuli con le sue giocate.

Il ricordo dell’Udinese Calcio.

“Con profonda tristezza salutiamo Enzo Ferrari, nostro ex allenatore e guida dell’indimenticabile Udinese di Zico. Il suo nome resterà per sempre legato a una delle pagine più affascinanti della nostra storia.

Ciao, Mister”.