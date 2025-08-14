Il Ferragosto a Lignano Pineta.

Tra il personale delle rotonde in maschera, fette d’anguria offerte a tutti i vacanzieri nei bar della spiaggia, la giornata di Ferragosto a Lignano Pineta sarà vissuta come una festa allegra e un po’ folle. Al Tenda Bar, come da tradizione, il 15 agosto sarà l’occasione speciale per brindare al Natale, perché “quando arriva, arriva”.

Venerdì 16 agosto piazza Marcello D’Olivo si prepara a vivere una delle notti più attese dell’estate con un doppio evento. Alle 21.00 la piazza si trasformerà in una pista da ballo sotto le stelle con i dj Renato Pontoni e Carlo P, che porteranno sul palco i grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90 tratti dal leggendario repertorio del Ceghedaccio, la storica manifestazione musicale che, nata in regione nel 1993, torna eccezionalmente a Lignano Pineta con il suo format “One Day Show” per due ore e mezza di puro divertimento e hit che scatenano a ballare intere generazioni. con questo : Alle 21.30 la piazza si trasformerà in una pista da ballo sotto le stelle con i dj Renato Pontoni e Carlo P. dando vita allo spettacolo “WOW sei a Lignano Pineta”.

L’Incendio del Mare.

Alle 23.30 il primo botto annuncerà l’inizio dell’attesissimo “L’Incendio del Mare”, lo spettacolo pirotecnico che, ogni estate, incanta oltre 50.000 spettatori.

Sarà lo specchio d’acqua antistante il cuore della spiaggia di Pineta a trasformarsi in un magico caleidoscopio, in un palcoscenico unico dove andranno in scena le meravigliose coreografie ideate dall’estro e dalla fantasia di Ciro Manfredonia, storico regista dello spettacolo pirotecnico, ideato nel 1995 assieme al presidente della società Lignano Pineta Renzo Ardito. Una lunga tradizione che continua anche nella scelta delle aziende fornitrici, la Iannotta Fireworks, antica fabbrica di fuochi d’artificio operativa dal 1720 e la Costruzioni Cicuttin per la chiatta posizionata a circa trecento metri da riva davanti alla “mezzaluna” di piazza Marcello D’Olivo.