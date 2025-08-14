Nella suggestiva terrazza del “Riviera Resort Hotel” di Lignano Sabbiadoro con il mare e la spiaggia al tramonto sullo sfondo, Maria Stella Dosmo di Udine diciannove anni, studentessa alla Scuola per Interpreti (parla fluentemente spagnolo, inglese e francese) si è aggiudicata il titolo regionale di “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia”, valido per l’ammissione alle Prefinali Nazionali dell’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia”.

Quindici le concorrenti protagoniste di questa finale, presentata da Michele Cupitò ed organizzata dalla “S.I.L. S.p.A.” con l’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale; ospiti la cantante Nicole Vioto vincitrice del titolo nazionale “Miss Italia Talento 2024” e Sofia Candotti “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia 2024”.

Maria Stella Dosmo ha conquistato un posto alle finali regionali dopo aver vinto “Miss Miluna Adriatico” ed è ora ammessa alle Prefinali Nazionali di “Miss Italia” che si terranno dal 2 al 5 settembre presso il “Centro Vacanze De Angelis” di Numana (An).

In attesa della finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 22 agosto (ore 21.00) al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro anche in diretta su Telefriuli, venerdì 15 agosto in Piazza San Giorgio a Claut (Pn) alle ore 21.00 si eleggerà “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”. La finale nazionale di “Miss Italia” è in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio.