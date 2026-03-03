Da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026, Piazza del Sole a Lignano Pineta ospita la decima tappa del “Puro Cioccolato Festival”. Per tre giorni, la località balneare diventerà un punto di riferimento per gli appassionati del settore, con oltre 15 stand aperti al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 21.

Artigianato e maestri cioccolatieri

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lignano Sabbiadoro, vede la partecipazione di maestri cioccolatieri e artigiani pasticceri italiani e internazionali. L’area espositiva è dedicata alla valorizzazione del prodotto artigianale: i visitatori potranno trovare dalle classiche specialità regionali alle lavorazioni più innovative, con l’obiettivo di raccontare la cultura del cacao attraverso il contatto diretto con i produttori.

L’evento è curato da Alfredo Orofino (già organizzatore dell’International Street Food). In merito alla tappa di Lignano, Orofino ha spiegato: “Il festival vuole essere un’occasione per far scoprire l’artigianato dolciario italiano e internazionale. L’idea è quella di permettere ai visitatori di conoscere da vicino la creatività dei maestri cioccolatieri in un contesto di condivisione e festa.”

Informazioni pratiche

L’area del festival sarà allestita nel cuore di Lignano Pineta. L’ingresso è gratuito e gli stand garantiranno la possibilità di degustazioni e acquisti per l’intera durata della manifestazione, con un programma che punta a coinvolgere sia i residenti che i turisti presenti nel fine settimana.

Dove: Piazza del Sole, Lignano Pineta (UD)

Quando: 6-7-8 marzo 2026

Orario: dalle 10:00 alle 21:00 (continuato)