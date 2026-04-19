Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto un centauro

Tragico incidente a Povoletto: nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, un motociclista ha perso la vita in via Roma, lungo la strada provinciale 15. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un 52enne di Udine – avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva il tratto stradale, uscendo autonomamente dalla carreggiata.

La corsa si è conclusa contro un palo della luce e l’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per il motociclista non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravi lesioni riportate.