Biglietto Smart, Medium e Global per i musei di Pordenone.

Entra in vigore a Pordenone il nuovo biglietto unico agevolato per l’ingresso ai musei civici e alle principali sedi espositive della città. Un’iniziativa già sperimentata con successo in passato e ora strutturata in modo stabile, con l’obiettivo di rendere più accessibile il patrimonio culturale locale e rafforzare il concetto di rete museale in vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

L’assessore alla Cultura ha sottolineato come la misura nasca per agevolare l’accesso ai musei e valorizzare un sistema integrato capace di connettere le diverse realtà cittadine. Dopo i risultati positivi delle precedenti sperimentazioni, l’amministrazione ha scelto di formalizzare l’esperienza, trasformandola in un’offerta continuativa pensata per cittadini e turisti.

Tre tipologie di biglietto per scoprire la rete museale

Il nuovo sistema si articola in tre diverse formule, calibrate sulle esigenze e sugli interessi dei visitatori.



BIGLIETTO CIVICI SMART – Al costo di € 10,00 anziché € 15,00 consentirà l’ingresso alle tre strutture museali del Comune di Pordenone: Museo d’Arte – Palazzo Ricchieri, Museo di Storia Naturale Silvia Zenari e Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Torre.



BIGLIETTO MEDIUM – Al costo di € 20,00 anziché € 24,00 garantirà l’accesso alle mostre temporanee della Galleria Bertoia, che in questo periodo ospita l’esposizione organizzata da Suazes dedicata al grande fotografo francese Robert Doisneau e del Palazzo del Fumetto, dove al momento è possibile visitare la mostra dedicata al mitico Lupo Alberto.



BIGLIETTO GLOBAL – Al costo di € 29,00 anziché € 39,00 offrirà l’ingresso combinato ai tre musei civici (Museo d’Arte, Museo di Storia Naturale Silvia Zenari e Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Torre) e alle mostre temporanee di Galleria Bertoia e Palazzo del Fumetto.



I prezzi indicati si riferiscono ai biglietti interi, mentre le tariffe ridotte continueranno ad essere disponibili nelle loro versioni singole, mantenendo i costi già agevolati attualmente in vigore.



Tra la primavera e l’estate del 2026 sarà inoltre possibile acquistare il biglietto unico anche online, attraverso il nuovo sito dedicato ai Musei di Pordenone, ora in fase di sviluppo. Un’opportunità importante per valorizzare il patrimonio culturale cittadino e renderlo sempre più fruibile alla comunità e ai visitatori.